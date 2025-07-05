Сычев о Ги Буше: «Весь отпуск спит и видит, как «Авангард» побеждает в Кубке Гагарина. В него верят, посмотрим, будет ли это под силу команде»

Дмитрий Сычев оценил работу Ги Буше на посту главного тренера «Авангарда».

«Двоякое впечатление от сезона «Авангарда ». Но тут аппетит приходит во время еды. Команда в середине сезона поменяла практически весь основной состав и главного тренера. Но даже при таких раскладах «Авангард» мог в плей-офф обыграть чемпиона. Поэтому, конечно, обидно от поражения в серии «Локомотиву».

Но в целом в Омске довольно амбициозные руководители, которые ставят задачу завоевать Кубок Гагарина . Посмотрим, будет ли это под силу команде в новом сезоне.

Все-таки Ги Буше – очень амбициозный тренер. В него верят. И в минувшем сезоне он смог показать неплохой результат. Поэтому весь отпуск Ги Буше спит и видит, как «Авангард» побеждает в Кубке Гагарина в следующем году.

Будет непросто, потому что теперь к омичам станут более внимательно относиться», – сказал бывший футболист сборной России, президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев.