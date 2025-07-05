Сычев о Ги Буше: «Весь отпуск спит и видит, как «Авангард» побеждает в Кубке Гагарина. В него верят, посмотрим, будет ли это под силу команде»
«Двоякое впечатление от сезона «Авангарда». Но тут аппетит приходит во время еды. Команда в середине сезона поменяла практически весь основной состав и главного тренера. Но даже при таких раскладах «Авангард» мог в плей-офф обыграть чемпиона. Поэтому, конечно, обидно от поражения в серии «Локомотиву».
Но в целом в Омске довольно амбициозные руководители, которые ставят задачу завоевать Кубок Гагарина. Посмотрим, будет ли это под силу команде в новом сезоне.
Все-таки Ги Буше – очень амбициозный тренер. В него верят. И в минувшем сезоне он смог показать неплохой результат. Поэтому весь отпуск Ги Буше спит и видит, как «Авангард» побеждает в Кубке Гагарина в следующем году.
Будет непросто, потому что теперь к омичам станут более внимательно относиться», – сказал бывший футболист сборной России, президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев.