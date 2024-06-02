Морис призвал «Флориду» не трогать приз за победу в Восточной конференции. Тренер сделал это и в прошлом году, но тогда игроки не послушались

Тренер «Флориды» Пол Морис призвал команду не трогать приз Принца Уэльского.

« » выиграла финальную серию Восточной конференции у «Рейнджерс» (4-2, 2:1 в шестом матче) и стала обладателем трофея Принца Уэльского.

Во время церемонии награждения игроки не стали прикасаться к призу, вручаемому за победу на Востоке.

В прошлом сезоне «Пантерс» тоже выиграли этот трофей, но тогда игроки дотрагивались до него и даже брали в руки. В финале Кубка Стэнли « » проиграла «Вегасу» (1-4).

Капитан южан сообщил, что главный тренер команды в концовке игры сказал ему, чтобы игроки не трогали трофей.

«Он и в прошлом году сказал мне то же самое. Но тогда была другая ситуация, и мы не будем обсуждать прошлый год.

В этом году, я думаю, все были согласны с тем, что трогать трофей не надо», – рассказал Барков.

Игроки «Флориды» не прикоснулись к трофею за победу в Восточной конференции. В прошлом году трогали – и проиграли в финале Кубка Стэнли