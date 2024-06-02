Морис призвал «Флориду» не трогать приз за победу в Восточной конференции. Тренер сделал это и в прошлом году, но тогда игроки не послушались

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Александр Барков Хоккей

Тренер «Флориды» Пол Морис призвал команду не трогать приз Принца Уэльского.

«Флорида» выиграла финальную серию Восточной конференции у «Рейнджерс» (4-2, 2:1 в шестом матче) и стала обладателем трофея Принца Уэльского. 

Во время церемонии награждения игроки не стали прикасаться к призу, вручаемому за победу на Востоке. 

В прошлом сезоне «Пантерс» тоже выиграли этот трофей, но тогда игроки дотрагивались до него и даже брали в руки. В финале Кубка Стэнли «Флорида» проиграла «Вегасу» (1-4). 

Капитан южан Александр Барков сообщил, что главный тренер команды Пол Морис в концовке игры сказал ему, чтобы игроки не трогали трофей. 

«Он и в прошлом году сказал мне то же самое. Но тогда была другая ситуация, и мы не будем обсуждать прошлый год.

В этом году, я думаю, все были согласны с тем, что трогать трофей не надо», – рассказал Барков. 

Игроки «Флориды» не прикоснулись к трофею за победу в Восточной конференции. В прошлом году трогали – и проиграли в финале Кубка Стэнли

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Флорида вперёд за Кубком Стенли 👍
+2
0
+2
Морис знает, что делать! В принципе от Запада, что Даллас, что Эдмонтон - вполне проходимы для Флориды.
+3
-2
+1
Мне кажется, лучше его брать. Показать всей команде, что на эти приметы пофигу. Внушить уверенность так сказать
+1
0
+1
Барков пошутил насчëт прошлого года, но Спортс выдал это за новость, даже в заголовок вынесли. Вот это я понимаю, уровень!
+1
-1
0
Морис знает, что делает!) Должны забирать в этом году, но с Далласом будет сильно сложнее.
0
0
0
Ответ Maxim Shumov
Мне кажется, лучше его брать. Показать всей команде, что на эти приметы пофигу. Внушить уверенность так сказать
Два момента. Если потрогать и проиграть? Кто виноват? Ведь, многие себя винить будут. А вот сейчас, если проиграют, ноу криминалити.
0
0
0
Ответ Prb42
Морис знает, что делает!) Должны забирать в этом году, но с Далласом будет сильно сложнее.
Ну с Далласом сильно сложнее, а с Эдмонтоном невозможно
+1
-1
0
Ответ Олег Попов
Ну с Далласом сильно сложнее, а с Эдмонтоном невозможно
Плюсану как собеседнику, всегда так делаю. Но не соглашусь, Эдмонтон для Флориды будет сильно проще) Лидеров закроют(а они это сделают) и все.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий