Рябыкин о Кузнецове: «Боссы клубов НХЛ не дураки и не будут просто так платить 6-7 млн долларов. Ему надо быть в отличный форме, аппетит поменьше»

Дмитрий Рябыкин ответил, сумеет ли Евгений Кузнецов проявить себя в НХЛ.

– Многие сейчас гадают, где продолжит свою карьеру Евгений Кузнецов. Его агент заявил, что этот мастеровитый игрок возвращается в НХЛ, как вы считаете, – это правильное решение или два раза в одну воду не входят?

– Женя такой человек, что легко может войти два раза куда угодно (смеется). Единственный вопрос: на какие деньги он рассчитывает за океаном? Кузнецов может играть практически в любом клубе НХЛ, он очень хороший, мастеровитый хоккеист.

Единственный вопрос: ему надо быть в отличной форме, ведь боссы североамериканских клубов не дураки, и они не будут просто так платить ему 6-7 миллионов долларов, правильно?

Да, я думаю, и аппетит у агента и самого нападающего сейчас чуть-чуть поменьше будет. Так что скоро увидим, где он в итоге окажется, – сказал бывший тренер «Авангарда».