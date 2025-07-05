Юрий Новиков: «В Казахстане можно было бы создать более сильный клуб, но не получилось. Нужно просчитывать, нужна ли команда городу, региону, стране»

Юрий Новичков считает, что в Казахстане можно создать сильный клуб для КХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне «Барыс» занял последнее место в турнирной таблице Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Настоящее время предъявляет совершенно иные требования и смену мировоззрения. Все, кто делает бизнес, должны четко понимать свою ответственность.

Создание команды не должно быть хотелкой, оно должно быть четко просчитано и продумано с учетом того, что она нужна городу, региону и стране. Иначе она превращается в дорогую игрушку.

В Казахстане можно было бы создать более сильный клуб, но там что-то не получилось. Кадры решают все. У них такие отношение, что в клубе должен быть не работник, а свой человек», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.