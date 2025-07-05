Шарипзянов об уходе Буше из «Авангарда»: «Его будет не хватать. Мы брали Кубок, почти пять лет вместе отыграли. Он будет радовать болельщиков «Автомобилиста»
Американский нападающий продолжит карьеру в «Автомобилисте», с которым подписал соглашение на один сезон.
– «Авангард» покинул Рид Буше – лидер и лучший снайпер команды в последних сезонах. Как отнесся к этому?
– Думаю, ничего плохого ни для «Авангарда», ни для Рида не будет. Он переходит в другую отличную команду, с новой ареной. Естественно, нам будет его не хватать, мне в первую очередь, ведь мы почти пять лет отыграли вместе и вместе брали Кубок.
Надеюсь, в Екатеринбурге или Омске сможем пересечься и пообщаться вне льда. Уверен, у Рида все отлично сложится и он будет приносить радость болельщикам «Автомобилиста».
– Какой-то был прощальный ужин с Буше?
– Да, разумеется. Мы отлично поговорили, и я рад за него. Конечно же, мне бы хотелось, чтобы он остался, но хоккейная судьба такая. Можно всю жизнь играть в одной команде, а потом перейти в другую. Бывает, – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.