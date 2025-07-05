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Джереми Руа о ЦСКА: «Мы можем выиграть Кубок Гагарина. У нас отличные игроки, прекрасный тренер, что еще нужно?»

Джереми Руа заявил, что ЦСКА по силам выиграть Кубок Гагарина в новом сезоне.

«Переход в ЦСКА – это очень волнительный момент для меня. Я стал игроком топ-клуба. Меня будет готовить тренер [Игорь Никитин], который только что выиграл Кубок Гагарина.

Я смогу играть с хоккеистами, которые выступали на самом высоком уровне в НХЛ. Это фантастика! Думаю, у ЦСКА подбирается очень неплохая команда.

Мы можем выиграть Кубок Гагарина в новом сезоне. У нас так много отличных игроков, прекрасный тренер, что еще нужно? Все шансы на трофей есть», – сказал бывший защитник «Витязя», а ныне игрок ЦСКА Джереми Руа.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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