Рябыкин о «Ладе» на Западе: «Если бы «Ак Барс» перешел, Восток стал бы слабее. Сейчас баланс соблюден, решение правильное»
Дмитрий Рябыкин высказался о переводе «Лады» в Западную конференцию.
– В связи с выходом этого подмосковного клуба из состава участников КХЛ тольяттинскую «Ладу» перевели в западный дивизион – считаете ли это решение правильным, ведь географически казанский «Ак Барс» находится западнее Тольятти?
– Что западная, что восточная конференция КХЛ – они примерно одинаковые по силам. Если бы Казань перешла на Запад, то Восток стал бы значительно слабее. С переводом «Лады» баланс сил соблюден.
На место «Витязя» на Западе вошла «Лада», у которой тоже, скажем так, смена руководства, новый тренер, игроки, стиль. Поэтому я считаю, что это правильное решение лиги, – сказал бывший тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Московский комсомолец»
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