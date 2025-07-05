Рябыкин о «Ладе» на Западе: «Если бы «Ак Барс» перешел, Восток стал бы слабее. Сейчас баланс соблюден, решение правильное»

Дмитрий Рябыкин высказался о переводе «Лады» в Западную конференцию.

– В связи с выходом этого подмосковного клуба из состава участников КХЛ тольяттинскую «Ладу» перевели в западный дивизион –​ считаете ли это решение правильным, ведь географически казанский «Ак Барс» находится западнее Тольятти?

– Что западная, что восточная конференция КХЛ – они примерно одинаковые по силам. Если бы Казань перешла на Запад, то Восток стал бы значительно слабее. С переводом «Лады» баланс сил соблюден.

На место «Витязя» на Западе вошла «Лада », у которой тоже, скажем так, смена руководства, новый тренер, игроки, стиль. Поэтому я считаю, что это правильное решение лиги, – сказал бывший тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин .