Морис о Шестеркине в серии с «Флоридой»: «Он сыграл блестяще. Я не видел такой игры вратаря с 2002 года, когда Теодор тащил в серии «Монреаля» с «Каролиной»

Теги Рейнджерс Монреаль Каролина Флорида Кубок Стэнли Пол Морис Жозе Теодор НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Пол Морис сделал комплимент Игорю Шестеркину после завершения финала Востока.

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» в серии (4-2, 2:1 в шестом матче). 

Вратарь «Рейнджерс» в серии отразил 186 из 200 бросков (93%). Плей-офф россиянин завершил с 10 победами в 16 играх при 92,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,34. 

«Я не видел такой игры вратаря в серии с 2002 года, когда Жозе Теодор тащил «Монреаль». Он тогда «Харт Трофи» выиграл. У нас в «Каролине» был похожий опыт – вплоть до последнего матча, в котором он выключился. 

Игорь в этой серии сыграл блестяще», – сказал главный тренер «Пантерс». 

В 2002 году Теодор отразил 96,6% бросков в первых трех матчах серии второго раунда с «Каролиной» (2-4). В шестом матче (2:8) он пропустил 5 шайб после 13 бросков и был заменен.

«Харрикейнс» под руководством Мориса дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Детройту». 

4 комментария
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Ответ Александр Орлов
Морис мощный физрук конечно. я ошибаюсь или это он один сезон был в КХЛ как гл тренер?
Физрук который второй год подряд выводит свою команду в финал КС. Всем бы быть такими физруками
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Ответ Александр Орлов
Морис мощный физрук конечно. я ошибаюсь или это он один сезон был в КХЛ как гл тренер?
Да всё правильно, в Магнитке в 2012г
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Ответ Edward Maya
Физрук который второй год подряд выводит свою команду в финал КС. Всем бы быть такими физруками
Так я в хорошем смысле. мощный тренер очень
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