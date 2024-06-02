Морис о Шестеркине в серии с «Флоридой»: «Он сыграл блестяще. Я не видел такой игры вратаря с 2002 года, когда Теодор тащил в серии «Монреаля» с «Каролиной»

Пол Морис сделал комплимент Игорю Шестеркину после завершения финала Востока.

« » обыграла « » в серии (4-2, 2:1 в шестом матче).

Вратарь «Рейнджерс» в серии отразил 186 из 200 бросков (93%). Плей-офф россиянин завершил с 10 победами в 16 играх при 92,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,34.

«Я не видел такой игры вратаря в серии с 2002 года, когда тащил « ». Он тогда «Харт Трофи» выиграл. У нас в «Каролине» был похожий опыт – вплоть до последнего матча, в котором он выключился.

в этой серии сыграл блестяще», – сказал главный тренер «Пантерс».

В 2002 году Теодор отразил 96,6% бросков в первых трех матчах серии второго раунда с «Каролиной» (2-4). В шестом матче (2:8) он пропустил 5 шайб после 13 бросков и был заменен.

«Харрикейнс» под руководством Мориса дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Детройту».