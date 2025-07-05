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Куликов про отстранение России: «На Олимпиаде было бы круто сыграть, пока никакой конкретики нет. Надо в состав еще попасть»

Дмитрий Куликов заявил, что хотел бы сыграть за сборную России на Олимпиаде.

– Все идет к тому, что сборная России пропустит Олимпиаду в следующем году. То, что болельщики соскучились по формату «лучшие против лучших», было видно по Турниру четырех наций. Вам, как игроку, насколько не хватает игр за сборную?

– Конечно, было бы круто сыграть на Олимпиаде. Но надо бы в состав еще попасть, поэтому не хочу загадывать. Опять же, пока неясно, получится ли решить вопрос с выступлением сборной России.

Никакой конкретики не слышал, но если наша команда все-таки попадет на Игры и я окажусь в составе, то будет очень круто, – заявил защитник «Флориды» Дмитрий Куликов.

Куликов о чемпионском параде «Флориды»: «В прошлом году всем в команде раздали флаги, кроме нас с Бобровским. В этом мы два флага России взяли с собой»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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logoСборная России по хоккею с шайбой
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