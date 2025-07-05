Пять клубов НХЛ интересовались Флери, сообщил агент: «Все были готовы предложить серьезные контракты. Марк-Андре не планирует возвращаться»

Агент Марка-Андре Флери высказался об интересе к вратарю от 5 клубов НХЛ.

Напомним, 40-летний голкипер официально завершил карьеру после вылета «Миннесоты» в 1-м раунде Кубка Стэнли в прошлом сезоне. Этот розыгрыш плей-офф стал для него 18-м в карьере, что является рекордом НХЛ .

«1 июля, в день открытия рынка свободных агентов, мне звонили представители нескольких команд и спрашивали, возможно ли, что Марк-Андре Флери передумает и вернется. Но он уже дал четкий ответ: у него нет намерения играть в следующем сезоне.

Мы видим, насколько велик спрос на вратарей этим летом. Мне позвонили представители пяти организаций – и все были готовы предложить серьезные годичные контракты», – сказал агент Аллан Уолш в подкасте SDPN.

В активе Флери три Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017), «Везина Трофи» (2021) и второе место в истории лиги по числу матчей (1051) и побед (575) в регулярных чемпионатах.

По ходу карьеры он выступал за четыре клуба: «Питтсбург », «Вегас », «Чикаго » и «Миннесоту». В составе сборной Канады вратарь стал олимпийским чемпионом в 2010 году.