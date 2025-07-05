«Коламбус» продлил контракт с Воронковым на 2 года, кэпхит – 4,175 млн долларов. У форварда 23+24 в 73 матчах в прошлом сезоне

«Коламбус» продлил контракт с Дмитрием Воронковым на два сезона.

Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл объявил, что клуб подписал двухлетний контракт с 24-летним нападающим. Средняя годовая зарплата игрока составит 4,175 млн долларов.

«Мы очень рады новому соглашению с Дмитрием . Он важная часть нашего молодого ядра. У него отличные габариты, силовая игра, превосходные руки, и мы уверены, что он может вырасти в особенного игрока.

С нетерпением ждем его дальнейшего прогресса в составе «Блю Джекетс», – заявил Дон Уодделл .

Напомним, 1 июля россиянин стал ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне Воронков провел за клуб из Огайо 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (23+24) очков при полезности +17, 55 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:47.