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«Коламбус» продлил контракт с Воронковым на 2 года, кэпхит – 4,175 млн долларов. У форварда 23+24 в 73 матчах в прошлом сезоне

«Коламбус» продлил контракт с Дмитрием Воронковым на два сезона.

Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл объявил, что клуб подписал двухлетний контракт с 24-летним нападающим. Средняя годовая зарплата игрока составит 4,175 млн долларов. 

«Мы очень рады новому соглашению с Дмитрием. Он важная часть нашего молодого ядра. У него отличные габариты, силовая игра, превосходные руки, и мы уверены, что он может вырасти в особенного игрока.

С нетерпением ждем его дальнейшего прогресса в составе «Блю Джекетс», – заявил Дон Уодделл

Напомним, 1 июля россиянин стал ограниченно свободным агентом. 

В минувшем сезоне Воронков провел за клуб из Огайо 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (23+24) очков при полезности +17, 55 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:47. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Коламбуса»
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