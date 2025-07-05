Бабаев о Ротенберге: «Динамо» укрепилось. Он тащит хоккей наверх, один из лучших как организатор, пытается прогрессировать как тренер, изучает много литературы»

Шуми Бабаев заявил, что «Динамо» укрепилось с приходом Романа Ротенберга.

Напомним, после отставки с поста главного тренера СКА Ротенберг вошел в совет директоров московского клуба.

– Очень хорошо, что ему нашлось место. Ротенберг может принести пользу «Динамо » в разных моментах. Он пытается прогрессировать как тренер и во всех аспектах, изучает много литературы, и как организатор он один из лучших. Поэтому «Динамо» укрепилось.

– Российскому хоккею нужен такой яркий человек, как Ротенберг?

– В любом случае он тащит хоккей наверх, он за хоккей. Поэтому хорошо, когда такие люди остаются в верхнем эшелоне, – сказал агент Шуми Бабаев .