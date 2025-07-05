Новиков об уходе «Витязя» из КХЛ: «Может, его тоже надо было куда-то перевезти? Хотелось бы все клубы сохранить»
Юрий Новиков прокомментировал исключение «Витязя» из КХЛ.
Ранее стало известно, что подмосковный клуб выбыл из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ на ближайшие пять сезонов. Также появилась информация, что «Куньлунь» в новом сезоне переедет на «СКА-Арену».
«К огромному сожалению, мы потеряли «Витязь». Может быть, его тоже надо было куда-то перевезти?
Нам бы хотелось все клубы сохранить. Как говорится, что имеем – не храним, потерявши – плачем», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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