Сергачев о Симашеве и Буте в «Юте»: «Они рады приехать в НХЛ, в хорошую команду, развиваться здесь. У них хорошее будущее»

Михаил Сергачев высказался о будущем Дмитрия Симашева и Даниила Бута в «Юте».

Защитник и нападающий, выступавшие за «Локомотив» в прошлом сезоне, подписали контракты с «Ютой».

«С Симашевым общался, я с ним катаюсь. С Бутом тоже общался. Они рады приехать в НХЛ , в хорошую команду, развиваться здесь. Они переполнены эмоциями, хотят расти как игроки.

Что касается их будущего, оно у них будет хорошим, все впереди. Главное – желание и любовь к своему делу, чего у них и так много, поэтому я надеюсь, что у них все будет хорошо!» – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев .