Сергачев о Симашеве и Буте в «Юте»: «Они рады приехать в НХЛ, в хорошую команду, развиваться здесь. У них хорошее будущее»
Михаил Сергачев высказался о будущем Дмитрия Симашева и Даниила Бута в «Юте».
Защитник и нападающий, выступавшие за «Локомотив» в прошлом сезоне, подписали контракты с «Ютой».
«С Симашевым общался, я с ним катаюсь. С Бутом тоже общался. Они рады приехать в НХЛ, в хорошую команду, развиваться здесь. Они переполнены эмоциями, хотят расти как игроки.
Что касается их будущего, оно у них будет хорошим, все впереди. Главное – желание и любовь к своему делу, чего у них и так много, поэтому я надеюсь, что у них все будет хорошо!» – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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