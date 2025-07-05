Ковальчук о Станковиче: «Крутой тренер. До перерыва казалось, что «Спартак» будет бороться за чемпионство»

Илья Ковальчук положительно оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

В прошлом сезоне красно-белые под руководством сербского специалиста заняли 4-е место в таблице Мир РПЛ.

– Как оцените игру футбольного «Спартака» в прошедшем сезоне?

– До перерыва казалось, что команда будет бороться за чемпионство. Крутой тренер. Мне удалось поиграть на десятилетии «Лукойл Арены». Классная атмосфера была.

Мы со Станковичем познакомились, но у меня было ощущение, что я его знаю уже 20 лет. Видел, как ребята между собой общаются. И русские пацаны, и иностранцы.

Поэтому создать эту атмосферу – это очень важно. Были и классные подписания тоже. Новый сезон – новые возможности. Дай Бог, чтобы они в этом году достойно выступили, – сказал экс-хоккеист «Спартака » Илья Ковальчук .