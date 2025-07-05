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  • Ткачев о том, что в «Тракторе» при Гру много выходных: «Раскатки были по желанию. Не важно, как готовишься, главное – результат в матче. У американцев и канадцев другой менталитет»
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Ткачев о том, что в «Тракторе» при Гру много выходных: «Раскатки были по желанию. Не важно, как готовишься, главное – результат в матче. У американцев и канадцев другой менталитет»

Владимир Ткачев рассказал о тренировках в «Тракторе» под руководством Бенуа Гру.

– Какие у вас остались впечатления от работы с Бенуа Гру?

– Нормальные впечатления. Были моменты интересные, которые можно взять на заметку как игроку. У каждого тренера есть чему поучиться.

– С иностранным специалистом было интересно поработать?

– Разница только в менталитете: у нас он один, у американцев и канадцев – немножко другой.

– А в чем это проявляется?

– Манера общения, как люди собрания проводят, как говорят с тобой один на один.

– Много обсуждалось, что Гру давал много выходных, что были утренние раскатки по желанию. Это североамериканский менталитет?

– Это индивидуальный подход. Кто-то любит раскатки, кто-то считает их ненужными. У нас они были по желанию. Мы там сами готовились, и кому надо было, тот приходил. Больше был акцент на профессиональном подходе каждого игрока. Не важно, как ты готовишься, главное – результат на игре.

– А российские тренеры любят все контролировать.

– Думаю, что контроль уходит потихоньку. Просто кто-то из игроков к этому готов, а кому-то нужно время. Предсезонная подготовка, когда мы раньше тренировались два месяца, уходит.

Мы идем к тому, что сборы все короче и короче, и, думаю, они станут приблизительно такими же, как в Америке. Просто на это требуется время, – сказал форвард «Сибири», ранее выступавший за «Трактор». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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