Игроки «Флориды» не прикоснулись к трофею за победу в Восточной конференции. В прошлом году трогали – и проиграли в финале Кубка Стэнли

Игроки «Флориды» не прикоснулись к трофею за победу в Восточной конференции.

« » выиграла финальную серию Восточной конференции у «Рейнджерс» (4-2, 2:1 в шестом матче) и стала обладателем трофея Принца Уэльского.

Во время церемонии награждения игроки не стали прикасаться к призу, вручаемому за победу на Востоке.

В прошлом сезоне «Пантерс» тоже выиграли этот трофей, но тогда игроки дотрагивались до него и даже брали в руки. В финале Кубка Стэнли «Флорида» проиграла «Вегасу» (1-4).

Отметим, что последним клубом, не трогавшим трофей Принца Уэльского, и выигравшим Кубок Стэнли, был «Бостон» в 2011 году.

После этого «Нью-Джерси» (2012 год), «Бостон» (2013 и 2019), «Рейнджерс» (2014) и «Тампа» (2015) уступали в главном финале после отказа прикоснуться к трофею.

«Питтсбург» (2016, 2017), «Вашингтон» (2018) и «Тампа» (2020, 2021) выиграли , не отказываясь дотрагиваться до «промежуточного» приза. Кроме того, в 2022 году игроки «Тампы» касались приза, но уступили в финале.