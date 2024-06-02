Игроки «Флориды» не прикоснулись к трофею за победу в Восточной конференции. В прошлом году трогали – и проиграли в финале Кубка Стэнли

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

Игроки «Флориды» не прикоснулись к трофею за победу в Восточной конференции.

«Флорида» выиграла финальную серию Восточной конференции у «Рейнджерс» (4-2, 2:1 в шестом матче) и стала обладателем трофея Принца Уэльского. 

Во время церемонии награждения игроки не стали прикасаться к призу, вручаемому за победу на Востоке. 

В прошлом сезоне «Пантерс» тоже выиграли этот трофей, но тогда игроки дотрагивались до него и даже брали в руки. В финале Кубка Стэнли «Флорида» проиграла «Вегасу» (1-4). 

Отметим, что последним клубом, не трогавшим трофей Принца Уэльского, и выигравшим Кубок Стэнли, был «Бостон» в 2011 году. 

После этого «Нью-Джерси» (2012 год), «Бостон» (2013 и 2019), «Рейнджерс» (2014) и «Тампа» (2015) уступали в главном финале после отказа прикоснуться к трофею.

«Питтсбург» (2016, 2017), «Вашингтон» (2018) и «Тампа» (2020, 2021) выиграли Кубок Стэнли, не отказываясь дотрагиваться до «промежуточного» приза. Кроме того, в 2022 году игроки «Тампы» касались приза, но уступили в финале. 

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4 комментария
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По статистике видим, что это ерунда. Но традиция интересная. Как и борода в плей-офф
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Уверен что некоторые хотели бы подержать в руках, но типа нельзя. Жаль.
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Можно и, не трогая кубок, проиграть финальную серию. Поверья такие поверья
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Душевная команда и один засранец)
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