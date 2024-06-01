Агент Черных о КХЛ: «Слабые легионеры забирают хлеб у наших ребят. Я не против иностранцев, но это должны быть стоящие игроки, как Буше и Да Коста»

Теги Авангард Автомобилист КХЛ Стефан Да Коста Александр Черных лимит на легионеров Рид Буше Хоккей

Александр Черных рассказал о влиянии лимита на легионеров на рынок игроков в КХЛ.

Лига вернула возможность иметь в составе команд по пять иностранных хоккеистов после трех легионеров в прошлом сезоне.

– Вы согласны с мнением других агентов, что из-за увеличения лимита на легионеров стало труднее вести переговоры с клубами?

– Да, есть такое. Российских игроков, соответственно, будет меньше в командах. Уровень этих легионеров оставляет желать лучшего, но, надеемся, они что-то покажут в нашей лиге.

– Это негативный момент увеличения лимита?

– Если будут приезжать такие иностранцы, как Буше и Да Коста, это одна ситуация. А какой смысл привозить слабых легионеров, чья игра оставляет желать лучшего? Они просто забирают хлеб у наших ребят.

И опять же, чтобы оправдать привоз этих игроков, им будут априори давать больше игрового времени, чем нашим пацанам. Чтобы потом в клубах могли сказать, что их не зря подписали. Я не против легионеров, но это должны быть стоящие игроки, – сказал агент Александр Черных.
 
 

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10 комментариев
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Слабые легионеры забирают хлеб у ещё более слабых россиян. В чем проблема? У Черных трудности с логическим мышлением.
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Никто хлеб у ребят не заберёт,если они хорошо играют.
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Про каких слабых легионеров все время говорят агенты? Например Ортега из Адмирала? так мы его даже в деле не видели... и как привезти легионера уровня Буше в Адмирал? Вот Радулов, Шипачев и Кагарлицкий прямым текстом говорят что завершат карьеру, чем поедут в Амур и Адмирал...
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Если слабые легионеры сильнее, чем игроки с русским паспортом, то надо вопросы задавать им, почему не могут выиграть конкуренцию?
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Хлеб надо забирать в условиях конкуренции, а не раздавать бездарям из-за лимита.
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>Чтобы потом в клубах могли сказать, что их не зря подписали.

кому сказать? кто спрашивает?
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Для сильных легов есть НХЛ, в КХЛ едут обычно те, карьерные перспективы которых ограничиваются игрой в АХЛ на копеечных контрактах. Ну и те, которым статья светит, в рослигах любят уголовников собирать, все таки понятие репутации отсутствует.

Ну а если игрок уровня условного Буше приезжает и доминирует, что это говорит о уровне КХЛ?
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