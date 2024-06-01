Агент Черных о КХЛ: «Слабые легионеры забирают хлеб у наших ребят. Я не против иностранцев, но это должны быть стоящие игроки, как Буше и Да Коста»

Александр Черных рассказал о влиянии лимита на легионеров на рынок игроков в КХЛ.

Лига вернула возможность иметь в составе команд по пять иностранных хоккеистов после трех легионеров в прошлом сезоне.

– Вы согласны с мнением других агентов, что из-за увеличения лимита на легионеров стало труднее вести переговоры с клубами?

– Да, есть такое. Российских игроков, соответственно, будет меньше в командах. Уровень этих легионеров оставляет желать лучшего, но, надеемся, они что-то покажут в нашей лиге.

– Это негативный момент увеличения лимита?

– Если будут приезжать такие иностранцы, как и Да Коста, это одна ситуация. А какой смысл привозить слабых легионеров, чья игра оставляет желать лучшего? Они просто забирают хлеб у наших ребят.

И опять же, чтобы оправдать привоз этих игроков, им будут априори давать больше игрового времени, чем нашим пацанам. Чтобы потом в клубах могли сказать, что их не зря подписали. Я не против легионеров, но это должны быть стоящие игроки, – сказал агент .



