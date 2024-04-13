Курьянов о натурализации легионеров: «Для чего вводили лимит на трех иностранцев, если им потом раздавать паспорта? Сами себя обманываем»
Антон Курьянов высказался о натурализации легионеров в КХЛ.
– Вы не думали о том, чтобы выдать российский паспорт тому же Риду Буше? Чтобы у вас было не трое иностранцев, а больше. Тот же Брендан Лайпсик выходит на рынок.
– Для чего вводили в лиге лимит на трех легионеров, если им потом раздавать паспорта? Мы здесь сами себя обманываем.
Не все так просто с Буше, чтобы сделать ему российское гражданство. И тот же Лайпсик в этом сезоне считался иностранцем с паспортом РФ, российское спортивное гражданство он получит только в новом сезоне.
То есть сроки надо тоже учитывать, и пропустят ли его по документам, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.