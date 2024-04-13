Курьянов о натурализации легионеров: «Для чего вводили лимит на трех иностранцев, если им потом раздавать паспорта? Сами себя обманываем»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ лимит на легионеров Рид Буше Брендан Лайпсик натурализация Матч ТВ Хоккей

Антон Курьянов высказался о натурализации легионеров в КХЛ.

– Вы не думали о том, чтобы выдать российский паспорт тому же Риду Буше? Чтобы у вас было не трое иностранцев, а больше. Тот же Брендан Лайпсик выходит на рынок.

– Для чего вводили в лиге лимит на трех легионеров, если им потом раздавать паспорта? Мы здесь сами себя обманываем.

Не все так просто с Буше, чтобы сделать ему российское гражданство. И тот же Лайпсик в этом сезоне считался иностранцем с паспортом РФ, российское спортивное гражданство он получит только в новом сезоне.

То есть сроки надо тоже учитывать, и пропустят ли его по документам, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Обманывать самих себя - одна из любимых российских забав. Наряду с круговым бегом по граблям.
+7
0
+7
Так это одна из любимых игр российских. И наступать на грабли постоянно
0
0
0
просто наиболее ушлые воспользовались лазейкой
0
0
0
Так лимит вводят одни, а паспорта пробивают и раздают другие - никакого противоречия.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий