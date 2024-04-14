Агент Да Косты: «Про него постоянно что-то придумывают, особенно псевдоэксперты. В руководстве «Автомобилиста» все понимают. К заявлением хоккейных фриков так и нужно относиться»

Теги Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Стефан Да Коста Александр Черных Хоккей

Агент Стефана Да Косты оценил игру хоккеиста в плей-офф КХЛ.

Нападающий «Автомобилиста» набрал 10 (6+4) очков в 11 матчах Кубка Гагарина.

«Про него постоянно что-то придумывают, особенно псевдоэксперты, которые считают, что он заранее контракты подписывает и боится борьбы на площадке.

Люди, которые реально разбираются в хоккее, понимают, какой Да Коста игрок. Все видят результат.

Начали говорить: «Он реально может!». Так и он раньше всегда мог. Это мастер.

Сколько было в плей-офф матчей, когда Да Коста играл ключевую роль. В «Автомобилисте» в нем тоже никогда не сомневались.

В руководстве работают люди, разбирающиеся в хоккее, поэтому они все видят и понимают, а болтовню псевдоэкспертов слушают с улыбкой.

К заявлением хоккейных фриков так и нужно относиться.

Эти люди несильно разбираются в хоккее и развлекают публику», – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

3 комментария
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Хороший игрок, но лучший Толян, который Голышев, вообще вся команда огонь, удачи вам парни в последнем матче в серии, ошибок не надо повторять прошлогодних.
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В руководстве все понимают, старенький уже. Устал, бухнул, все норм
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