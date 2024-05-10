Агент Черных об игроках из КХЛ на ЧМ: «Спорт всегда был вне политики. Плохо, когда не допускают из-за бредовых предрассудков»

Александр Черных высказался о вызове Стефана Да Косты в сборную Франции.

Ранее стало известно, что 34-летний форвард «Автомобилиста» сыграет на чемпионате мира-2024 в Чехии.

– Если Стефан хочет сыграть за сборную, то это его право. Я только порадуюсь за него, если на чемпионате мира он будет забивать, отдавать передачи, помогать своей команде и показывать красивый хоккей.

– Радует, что игроков КХЛ начали вызывать в сборные на чемпионат мира?

– Спорт у нас всегда был вне политики, и люди получали удовольствие от того, что участвуют самые лучшие. Плохо, когда игроков не допускают на турниры из-за бредовых предрассудков и когда какие-то люди в угоду себе запрещают кому-то играть.

Буду только рад, что придурковатых людей станет поменьше, – сказал агент Александр Черных.