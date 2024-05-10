Агент Черных об игроках из КХЛ на ЧМ: «Спорт всегда был вне политики. Плохо, когда не допускают из-за бредовых предрассудков»

Теги Автомобилист КХЛ Сборная Франции по хоккею ЧМ по хоккею Стефан Да Коста Александр Черных Политика брань Хоккей

Александр Черных высказался о вызове Стефана Да Косты в сборную Франции.

Ранее стало известно, что 34-летний форвард «Автомобилиста» сыграет на чемпионате мира-2024 в Чехии. 

– Если Стефан хочет сыграть за сборную, то это его право. Я только порадуюсь за него, если на чемпионате мира он будет забивать, отдавать передачи, помогать своей команде и показывать красивый хоккей.

– Радует, что игроков КХЛ начали вызывать в сборные на чемпионат мира?

– Спорт у нас всегда был вне политики, и люди получали удовольствие от того, что участвуют самые лучшие. Плохо, когда игроков не допускают на турниры из-за бредовых предрассудков и когда какие-то люди в угоду себе запрещают кому-то играть.

Буду только рад, что придурковатых людей станет поменьше, – сказал агент Александр Черных.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий