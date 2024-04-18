Александр Черных: «Если отменить лимит, будет засилье некачественных легионеров. Россияне должны быть на первом месте, мы у себя дома»

Агент Александр Черных поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов в КХЛ на сезон-2024/25.

«Я всегда за тех легионеров, на которых можно равняться и что-то брать – Да Коста, Уил, Буше. Вот это люди, у которых действительно есть чему поучиться. А если приблизительно будет «седьмая вода на киселе», то зачем нам это?

Людям, которых привезут, сначала дадут большой карт-бланш, они искусственно займут чье-то место, а наши ребята не будут развиваться. Будет так, как в свое время с вратарями. У нас сейчас появились, например, Красоткин, Долганов, Гамзин.

Того же Рейдеборна в Казани Билялов переиграл, но шведа почему-то изначально считали лучше. Если брать полевых, то легионерам постоянно дают шансы, а наших сажают за любую ошибку.

Если отменить лимит, то будет засилье некачественных легионеров. Только за последние несколько лет у нас выросли защитники – Никишин, Рафиков, Нестеров.

Хотелось бы, чтобы у нас не было заранее привилегий у иностранцев, а с них был спрос еще больше. До сих пор в некоторых клубах почему-то заранее для них более тепленькое местечко и отношение лучше.

Надо понимать, что человек приехал сюда зарабатывать деньги. Мы нигде не видим за границей, чтобы к нашим относились лучше, чем к своим.

Я считаю, что россияне должны быть на первом месте, мы у себя дома. А если легионер показывает хороший результат, на него ходят, благодаря ему мальчишки начинают записываться на хоккей или повторять какие-то финты, то да, отлично, такой игрок нужен нашей лиге. Он ее, соответственно, усиливает и украшает», – сказал агент Александр Черных.