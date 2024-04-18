Александр Черных: «Если отменить лимит, будет засилье некачественных легионеров. Россияне должны быть на первом месте, мы у себя дома»

Теги КХЛ Никита Нестеров Стефан Да Коста Александр Черных Джордан Уил Рушан Рафиков лимит на легионеров Тимур Билялов Рид Буше Антон Красоткин Адам Рейдеборн Александр Никишин Дмитрий Гамзин Филипп Долганов Хоккей

Агент Александр Черных поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов в КХЛ на сезон-2024/25.

«Я всегда за тех легионеров, на которых можно равняться и что-то брать – Да Коста, Уил, Буше. Вот это люди, у которых действительно есть чему поучиться. А если приблизительно будет «седьмая вода на киселе», то зачем нам это?

Людям, которых привезут, сначала дадут большой карт-бланш, они искусственно займут чье-то место, а наши ребята не будут развиваться. Будет так, как в свое время с вратарями. У нас сейчас появились, например, Красоткин, Долганов, Гамзин.

Того же Рейдеборна в Казани Билялов переиграл, но шведа почему-то изначально считали лучше. Если брать полевых, то легионерам постоянно дают шансы, а наших сажают за любую ошибку.

Если отменить лимит, то будет засилье некачественных легионеров. Только за последние несколько лет у нас выросли защитники – Никишин, Рафиков, Нестеров.

Хотелось бы, чтобы у нас не было заранее привилегий у иностранцев, а с них был спрос еще больше. До сих пор в некоторых клубах почему-то заранее для них более тепленькое местечко и отношение лучше.

Надо понимать, что человек приехал сюда зарабатывать деньги. Мы нигде не видим за границей, чтобы к нашим относились лучше, чем к своим.

Я считаю, что россияне должны быть на первом месте, мы у себя дома. А если легионер показывает хороший результат, на него ходят, благодаря ему мальчишки начинают записываться на хоккей или повторять какие-то финты, то да, отлично, такой игрок нужен нашей лиге. Он ее, соответственно, усиливает и украшает», – сказал агент Александр Черных.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Интересно, как будет аргументировать возвращение ко трём, в следующем сезоне 💁‍♂️🤬🥳
0
0
0
Хотите берите 5 легионеров это же не обязаловка.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий