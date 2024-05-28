Кожевников о трансферах СКА: «У них талантливейшая молодежь, но не было ветеранов с бойцовскими качествами. Поэтому не могли дойти до финала Кубка Гагарина»
Александр Кожевников оценил трансферную политику СКА.
Петербургский клуб подписал соглашения с нападающими Михаилом Григоренко и Сергеем Плотниковым, а также договаривается о переходах Никиты Зайцева и Сергея Андронова.
– СКА подписывает хороших ветеранов, собирает отличную команду.
У них талантливейшая молодежь, но ветеранов с бойцовскими качествами не было, поэтому они не могли дойти до финала Кубка Гагарина.
Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Зайцев и Андронов помогут молодым игрокам СКА.
– Зайцев после стольких лет за океаном покажет уровень?
– Он грамотный, хороший защитник, поможет обороне СКА. Там в защите людей не хватает – ушли Сергеев и Пашнин.
Зайцев – добротный игрок, с броском. Правда, он его редко использует, но бросок есть, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Никита Серебряков - 28 лет
Андрей Педан - 30 лет
Артем Земченок - 32 года
Михаил Пашнин - 35 лет
Артем Сергеев - 31 год
Никита Камалов - 28 лет
Борна Рендулич - 32 года
Александр Кадейкин - 30 лет
Брендан Лайпсик - 30 лет
Валентин Зыков - 29 лет
Павел Дедунов - 34 года
Святослав Гребенщиков - 29 лет
Сергей Толчинский - 29 лет
Эмиль Галимов - 32 года
Плюс еще несколько человек по 27 лет