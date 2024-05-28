Кожевников о трансферах СКА: «У них талантливейшая молодежь, но не было ветеранов с бойцовскими качествами. Поэтому не могли дойти до финала Кубка Гагарина»

Теги СКА Сергей Андронов КХЛ Сергей Плотников Никита Зайцев Александр Кожевников Михаил Григоренко Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников оценил трансферную политику СКА.

Петербургский клуб подписал соглашения с нападающими Михаилом Григоренко и Сергеем Плотниковым, а также договаривается о переходах Никиты Зайцева и Сергея Андронова.

СКА подписывает хороших ветеранов, собирает отличную команду.

У них талантливейшая молодежь, но ветеранов с бойцовскими качествами не было, поэтому они не могли дойти до финала Кубка Гагарина.

Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Зайцев и Андронов помогут молодым игрокам СКА.

– Зайцев после стольких лет за океаном покажет уровень?

– Он грамотный, хороший защитник, поможет обороне СКА. Там в защите людей не хватает – ушли Сергеев и Пашнин.

Зайцев – добротный игрок, с броском. Правда, он его редко использует, но бросок есть, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

14 комментариев
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Вот они, слева-направо, юные таланты, делающие первые шаги в хоккее:
Никита Серебряков - 28 лет
Андрей Педан - 30 лет
Артем Земченок - 32 года
Михаил Пашнин - 35 лет
Артем Сергеев - 31 год
Никита Камалов - 28 лет
Борна Рендулич - 32 года
Александр Кадейкин - 30 лет
Брендан Лайпсик - 30 лет
Валентин Зыков - 29 лет
Павел Дедунов - 34 года
Святослав Гребенщиков - 29 лет
Сергей Толчинский - 29 лет
Эмиль Галимов - 32 года
Плюс еще несколько человек по 27 лет
+19
-1
+18
Они не смогли до финала, потому что главный тренер СКА позор российского хоккея!
+12
0
+12
Шизоидная теория от короля этих теорий
+7
-1
+6
Можно про молодежь поподробнее? Особенно хотелось бы про молодежь, которые именно их воспитанники.
+4
0
+4
По среднему возрасту, Магнитка и Ярик были моложе. Не в этом причина. Кожевников вообще трезвым даёт интервью?
+4
0
+4
Значит Рома менеджер который год плохо делал свою работу,брал не тех игроков на позиции лидеров.Но кто-же с него спросит.
+3
0
+3
Ответ BVB Ultras
Вот они, слева-направо, юные таланты, делающие первые шаги в хоккее: Никита Серебряков - 28 лет Андрей Педан - 30 лет Артем Земченок - 32 года Михаил Пашнин - 35 лет Артем Сергеев - 31 год Никита Камалов - 28 лет Борна Рендулич - 32 года Александр Кадейкин - 30 лет Брендан Лайпсик - 30 лет Валентин Зыков - 29 лет Павел Дедунов - 34 года Святослав Гребенщиков - 29 лет Сергей Толчинский - 29 лет Эмиль Галимов - 32 года Плюс еще несколько человек по 27 лет
Молодежь считается до 35 лет включительно, противоречий не обнаружено, всё сходится 😃
+3
0
+3
Ответ Bangal88
Молодежь считается до 35 лет включительно, противоречий не обнаружено, всё сходится 😃
Пора создавать Россию 35
+3
0
+3
Тренер дурачок))
+2
0
+2
Ответ BVB Ultras
Вот они, слева-направо, юные таланты, делающие первые шаги в хоккее: Никита Серебряков - 28 лет Андрей Педан - 30 лет Артем Земченок - 32 года Михаил Пашнин - 35 лет Артем Сергеев - 31 год Никита Камалов - 28 лет Борна Рендулич - 32 года Александр Кадейкин - 30 лет Брендан Лайпсик - 30 лет Валентин Зыков - 29 лет Павел Дедунов - 34 года Святослав Гребенщиков - 29 лет Сергей Толчинский - 29 лет Эмиль Галимов - 32 года Плюс еще несколько человек по 27 лет
Андронов, Плотников, Григоренко — вот молодые подъехали
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Не мог до маленькой пятницы подождать
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Ну сейчас-то точно дойдут? Вроде, всё есть.
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Через год будут говорить, что не дошли из за перебора ветеранов
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Поэтому не могли дойти до финала Кубка Гагарина (с) Только из-за этого?
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