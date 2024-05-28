Кожевников о трансферах СКА: «У них талантливейшая молодежь, но не было ветеранов с бойцовскими качествами. Поэтому не могли дойти до финала Кубка Гагарина»

Александр Кожевников оценил трансферную политику СКА.

Петербургский клуб подписал соглашения с нападающими и , а также договаривается о переходах и .

– подписывает хороших ветеранов, собирает отличную команду.

У них талантливейшая молодежь, но ветеранов с бойцовскими качествами не было, поэтому они не могли дойти до финала Кубка Гагарина.

Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Зайцев и Андронов помогут молодым игрокам СКА.

– Зайцев после стольких лет за океаном покажет уровень?

– Он грамотный, хороший защитник, поможет обороне СКА. Там в защите людей не хватает – ушли Сергеев и Пашнин.

Зайцев – добротный игрок, с броском. Правда, он его редко использует, но бросок есть, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.