Кожевников о завершении карьеры Овечкина и Малкина в России: «Пользу любому клубу КХЛ они точно принесут. Но не знаю, как жены их будут переезжать»
Александр Кожевников высказался о завершении карьеры Овечкина и Малкина в КХЛ.
«Завершение карьеры [Александра] Овечкина и [Евгения] Малкина в России? У ребят еще контракты со своими клубами в НХЛ на несколько лет, а они уже немолодые. За эти годы все что угодно еще может произойти.
Главное, чтобы здоровье позволяло продолжать играть. Пока Женя и Саша продолжают играть на высочайшем уровне.
Пользу любому клубу КХЛ они точно принесут, правда, не знаю, как жены их будут переезжать. Наверное, из-за этого вся ерунда с завершением карьеры в России может возникнуть.
Но я бы с удовольствием посмотрел на Малкина в родной «Магнитке» и на Овечкина в цветах «Динамо». Думаю, всем болельщикам было бы интересно посмотреть, как они играют в нашей лиге. Не сомневаюсь, что они много пользы принесли бы своим клубам», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.