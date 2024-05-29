Кожевников о завершении карьеры Овечкина и Малкина в России: «Пользу любому клубу КХЛ они точно принесут. Но не знаю, как жены их будут переезжать»

Теги Металлург Мг Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин КХЛ Александр Кожевников Динамо Анна Кастерова Анастасия Шубская Хоккей

Александр Кожевников высказался о завершении карьеры Овечкина и Малкина в КХЛ.

«Завершение карьеры [Александра] Овечкина и [Евгения] Малкина в России? У ребят еще контракты со своими клубами в НХЛ на несколько лет, а они уже немолодые. За эти годы все что угодно еще может произойти.

Главное, чтобы здоровье позволяло продолжать играть. Пока Женя и Саша продолжают играть на высочайшем уровне.

Пользу любому клубу КХЛ они точно принесут, правда, не знаю, как жены их будут переезжать. Наверное, из-за этого вся ерунда с завершением карьеры в России может возникнуть.

Но я бы с удовольствием посмотрел на Малкина в родной «Магнитке» и на Овечкина в цветах «Динамо». Думаю, всем болельщикам было бы интересно посмотреть, как они играют в нашей лиге. Не сомневаюсь, что они много пользы принесли бы своим клубам», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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