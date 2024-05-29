Кожевников о завершении карьеры Овечкина и Малкина в России: «Пользу любому клубу КХЛ они точно принесут. Но не знаю, как жены их будут переезжать»

Александр Кожевников высказался о завершении карьеры Овечкина и Малкина в КХЛ.

«Завершение карьеры [Александра] Овечкина и [ ] Малкина в России? У ребят еще контракты со своими клубами в НХЛ на несколько лет, а они уже немолодые. За эти годы все что угодно еще может произойти.

Главное, чтобы здоровье позволяло продолжать играть. Пока Женя и Саша продолжают играть на высочайшем уровне.

Пользу любому клубу они точно принесут, правда, не знаю, как жены их будут переезжать. Наверное, из-за этого вся ерунда с завершением карьеры в России может возникнуть.

Но я бы с удовольствием посмотрел на Малкина в родной «Магнитке» и на в цветах « ». Думаю, всем болельщикам было бы интересно посмотреть, как они играют в нашей лиге. Не сомневаюсь, что они много пользы принесли бы своим клубам», – сказал двукратный олимпийский чемпион .