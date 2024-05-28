Кожевников о предложении финнов пересмотреть рейтинг ИИХФ из-за 2-го места России: «Больные люди, шестая палата, у них тяжелый диагноз. И французы все негодяи, начиная с президента»
Александр Кожевников раскритиковал возможность изменения рейтинга ИИХФ.
После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.
Первое место сохранила Канада. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.
Позднее президент Федерации хоккея Финляндии и член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен в интервью Yle высказался о возможности пересмотра рейтинга сборных.
«Это больные люди, это же шестая палата. А что мы можем сделать? Ничего. Нас же там нет.
И французы, они же все негодяи, начиная с президента. У них диагноз, тяжелый диагноз», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Список явно будет очень короткий - Беларусь, Казахстан и К&Б.