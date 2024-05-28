Кожевников о предложении финнов пересмотреть рейтинг ИИХФ из-за 2-го места России: «Больные люди, шестая палата, у них тяжелый диагноз. И французы все негодяи, начиная с президента»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею ЧМ по хоккею Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников раскритиковал возможность изменения рейтинга ИИХФ.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила Канада. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

Позднее президент Федерации хоккея Финляндии и член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен в интервью Yle высказался о возможности пересмотра рейтинга сборных. 

«Это больные люди, это же шестая палата. А что мы можем сделать? Ничего. Нас же там нет.

И французы, они же все негодяи, начиная с президента. У них диагноз, тяжелый диагноз», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников

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17 комментариев
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о, узнаю речи народа-богоносца
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Когда только Кожевников успевает комментарии раздавать так быстро,я только прочитать успел про этот рейтинг а он уже успел и финнам ответить 😄👍рубаха парняга просто везде успевает
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Ну, подняли нам рейтинг или понизили. Нам-то от этого что? Выступать на ЧМ или ОИ не будем в ближайшее время. Если нас допустят к играм, всем нам глубоко будет наплевать в какой "карзине" выступать со сборными, да хоть в "группе смерти" лишь бы участвовать. Нашли за что переживать.
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Население Франции почти 66 млн.и все как один негодяи? Кстати негодяй, означает не годный к воинской службе. Но разве такие хлыщи, как Кожевников задумываются об этимологии слов?
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как понимаю, это только первая серия / начало. Завтра здесь же ждем продолжения откровений - на очереди британцы, поляки и шведы. Ну и далее, ежедневно, порционно, по списку загнивающего запада.
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"И французы, они же все негодяи, начиная с президента. У них диагноз, тяжелый диагноз», – сказал двукратный олимпийский чемпион" , хлопнув очередную стопку Беленькой и смачно при этом закусив малосольным огурчиком. День переставал быть томным....Душа требовала продолжения банкета
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Ответ Александр Онуфриев
Не понял. Вроде инициатива пошла от финна, а Кожевников оскорбляет французов. Это что для Кожевникова все страны, начинающиеся с буквы "Ф" ничем друг от друга не отличаются?
Возможно херовато было после коньяка французского
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Ну что тут скажешь? Тысяча чертей!
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А Кожевников может назвать не негодяев ?
Список явно будет очень короткий - Беларусь, Казахстан и К&Б.
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Вместо французского коньяка паленку подсунули.
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Кожева не трезвел еще после выходных
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Не понял. Вроде инициатива пошла от финна, а Кожевников оскорбляет французов. Это что для Кожевникова все страны, начинающиеся с буквы "Ф" ничем друг от друга не отличаются?
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Негодяи - НЕ АЛКАШИ!
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и что, его не привлекут за разжигание национальной розни?
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Ответ Александр Онуфриев
Не понял. Вроде инициатива пошла от финна, а Кожевников оскорбляет французов. Это что для Кожевникова все страны, начинающиеся с буквы "Ф" ничем друг от друга не отличаются?
Тардиф француз, вот и наехал до кучи.
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