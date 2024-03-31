«Миннесота» сняла вратаря в овертайме матча с «Вегасом» и пропустила в пустые ворота. Команда получила 0 очков
«Миннесота» сняла вратаря в овертайме матча с «Вегасом» и пропустила в пустые.
«Уайлд» проиграли «Голден Найтс» (1:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ и не получили очков. Шайбу в пустые ворота в овертайме забросил Джонатан Маршессо.
Согласно правилам лиги, если команда снимает вратаря в овертайме (не считая случаев с отложенным штрафом) и пропускает в пустые ворота, то лишается одного очка, полученного за ничью в основное время.
В текущем сезоне «Миннесота» уже снимала вратаря в овертайме, 10 марта «Уайлд» удалось победить «Нэшвилл» (4:3 ОТ).
У команды под руководством Джона Хайнса 79 очков в 73 играх. Она отстает от зоны плей-офф на Западе на 8 очков.
«Вегас» идет третьим в Тихоокеанском дивизионе с 90 очками в 74 играх.