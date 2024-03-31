«Миннесота» сняла вратаря в овертайме матча с «Вегасом» и пропустила в пустые ворота. Команда получила 0 очков

Теги Миннесота НХЛ Джон Хайнс Вегас Джонатан Маршессо Хоккей

«Миннесота» сняла вратаря в овертайме матча с «Вегасом» и пропустила в пустые.

«Уайлд» проиграли «Голден Найтс» (1:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ и не получили очков. Шайбу в пустые ворота в овертайме забросил Джонатан Маршессо.

Согласно правилам лиги, если команда снимает вратаря в овертайме (не считая случаев с отложенным штрафом) и пропускает в пустые ворота, то лишается одного очка, полученного за ничью в основное время. 

В текущем сезоне «Миннесота» уже снимала вратаря в овертайме, 10 марта «Уайлд» удалось победить «Нэшвилл» (4:3 ОТ). 

У команды под руководством Джона Хайнса 79 очков в 73 играх. Она отстает от зоны плей-офф на Западе на 8 очков. 

«Вегас» идет третьим в Тихоокеанском дивизионе с 90 очками в 74 играх. 

7 комментариев
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Два раза в одну воронку не падает
+5
0
+5
Будет эпично если этого очка не хватит до ПО
+4
0
+4
Да им терять нечего, все равно в плофф не попадут
+4
0
+4
Ответ strelok16
Будет эпично если этого очка не хватит до ПО
Миннесота и ПО - это оксюморон
+3
-1
+2
Надеюсь тренеру дадут первую звезду дня как прошлый раз
+3
-2
+1
вот это правильно, рискнул, не получилось - оставайся без очков. а то у нас вон кони или авангард постоянно вратаря снимали безбоязненно и весь от был "розыгрыш 4 на 3"
+4
-3
+1
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