Игорь Ларионов: «Зайцев получил травму верхней части тела. Он отправился на МРТ, не ожидаю, что будет хороший исход. Наверное, будет длительное восстановление»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что защитник Никита Зайцев получил травму в игре с «Динамо» и был отправлен на МРТ.
Сегодня СКА уступил «Динамо» со счетом 1:2.
– Когда Зайцев получил травму?
– Зайцев получил в одном из эпизодов, на лавке доктор сказал, что травма верхней части тела. Сейчас он отправился на МРТ, к сожалению, не ожидаю, что будет хороший исход. Наверное, это будет длительное восстановление.
По Короткому. Он отбросил свои костыли. Сегодня ему уже лучше. Минимум неделя, может, чуть больше. Надеюсь, что увидим через два-три матча, – сказал Ларионов.
