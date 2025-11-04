Игорь Ларионов: «Зайцев получил травму верхней части тела. Он отправился на МРТ, не ожидаю, что будет хороший исход. Наверное, будет длительное восстановление»

Игорь Ларионов заявил, что Никита Зайцев отправлен на МРТ из-за травмы.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что защитник Никита Зайцев получил травму в игре с «Динамо » и был отправлен на МРТ.

Сегодня СКА уступил «Динамо» со счетом 1:2.

– Когда Зайцев получил травму?

– Зайцев получил в одном из эпизодов, на лавке доктор сказал, что травма верхней части тела. Сейчас он отправился на МРТ, к сожалению, не ожидаю, что будет хороший исход. Наверное, это будет длительное восстановление.

По Короткому. Он отбросил свои костыли. Сегодня ему уже лучше. Минимум неделя, может, чуть больше. Надеюсь, что увидим через два-три матча, – сказал Ларионов.

