Маршессо про истекающий контракт: «Я счастлив в «Вегасе» и хотел бы остаться до завершения карьеры»

Джонатан Маршессо заявил, что хотел бы продолжить играть за «Вегас».

Действующее соглашение форварда с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитано до завершения этого сезона.

«Я сделал все, что мог, чтобы остаться здесь. Знаю, что являюсь важной частью организации. Хотелось бы остаться.

Я был среди тех ребят, которые начали играть в «Вегасе» [с момента создания клуба] – это одно из тех вещей, чем я горжусь.

Я счастлив в « » и хотел бы остаться до завершения карьеры», – сказал нападающий .

В нынешнем сезоне форвард набрал 69 (42+27) очков в 82 матчах регулярного чемпионата .