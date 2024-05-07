Маршессо про истекающий контракт: «Я счастлив в «Вегасе» и хотел бы остаться до завершения карьеры»

Теги НХЛ Вегас Джонатан Маршессо Хоккей

Джонатан Маршессо заявил, что хотел бы продолжить играть за «Вегас».

Действующее соглашение форварда с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитано до завершения этого сезона.

«Я сделал все, что мог, чтобы остаться здесь. Знаю, что являюсь важной частью организации. Хотелось бы остаться.

Я был среди тех ребят, которые начали играть в «Вегасе» [с момента создания клуба] – это одно из тех вещей, чем я горжусь.

Я счастлив в «Вегасе» и хотел бы остаться до завершения карьеры», – сказал нападающий Джонатан Маршессо.

В нынешнем сезоне форвард набрал 69 (42+27) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

4 комментария
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Ответ copti_san
Без вариантов, тут даже читерство Вегаса не поможет. Только если прям на МЕГАскидку соглашаться, но по сути руководство Вегаса дало понять, что делает ставку на более молодых Хэнифина и Гертла
Гертл травмат и никто звать никак на фоне Маршессо. Хэнифин вообще защитник.
Маршессо остаётся на 95%
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Ответ Direct free kick
Гертл травмат и никто звать никак на фоне Маршессо. Хэнифин вообще защитник. Маршессо остаётся на 95%
Только и с Гертлом и с Хэнифином долгосрочные немалостоящие контракты уже подписаны, в отличие от Маршессо
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Ответ copti_san
Только и с Гертлом и с Хэнифином долгосрочные немалостоящие контракты уже подписаны, в отличие от Маршессо
Сдавшиеся, а то и сдувшиеся Стивенсон с Мартинесом на выход* + небольшая прибавка к потолку зарплат. Маршессо оставят, скорее Стэмкос уйдёт из Тампы чем Маршессо из Вегаса

* вот тут амлуа уже в самом деле не важно
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