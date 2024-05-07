Маршессо про истекающий контракт: «Я счастлив в «Вегасе» и хотел бы остаться до завершения карьеры»
Джонатан Маршессо заявил, что хотел бы продолжить играть за «Вегас».
Действующее соглашение форварда с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитано до завершения этого сезона.
«Я сделал все, что мог, чтобы остаться здесь. Знаю, что являюсь важной частью организации. Хотелось бы остаться.
Я был среди тех ребят, которые начали играть в «Вегасе» [с момента создания клуба] – это одно из тех вещей, чем я горжусь.
Я счастлив в «Вегасе» и хотел бы остаться до завершения карьеры», – сказал нападающий Джонатан Маршессо.
В нынешнем сезоне форвард набрал 69 (42+27) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Маршессо остаётся на 95%
* вот тут амлуа уже в самом деле не важно