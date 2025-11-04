  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Броссо о приезде Ремпала: «Круто, что полный аэропорт болельщиков пришел встречать Шелдона. Это говорит о любви и страсти к хоккею в Уфе»
4

Броссо о приезде Ремпала: «Круто, что полный аэропорт болельщиков пришел встречать Шелдона. Это говорит о любви и страсти к хоккею в Уфе»

Девин Броссо высказался о встрече Шелдона Ремпала в аэропорту.

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо поделился мыслями о приезде Шелдона Ремпала в Уфу.

Форвард «Салавата» Ремпал прилетел в Уфу в ночь с 3 на 4 ноября. В аэропорту 30-летнего канадца встретил Броссо. Собравшиеся болельщики скандировали фамилию Шелдона.

– Какие эмоции вызывает приезд Шелдона Ремпала?

– Это очень круто и восхитительно, что полный аэропорт болельщиков пришел встречать Шелдона. Это о многом говорит, о той любви и страсти к хоккею в Уфе и к Ремпалу в частности. Очень приятно и круто, что болельщики собрались, сколько сейчас время, в 3 утра.

– Почему решили лично встретить Шелдона?

– Он мой лучший друг, я не мог не воспользоваться таким шансом и должен был встретить его. В прошлом году мы попрощались с ним, когда сыграли матч друг против друга, но после этого лета мы не виделись.

Считаю, что это классная возможность, чтобы организовать такую встречу и начать совместную работу в новой команде с нового щелчка.  

– Такая ночная прогулка не повредит вашему режиму?

– Я бы сказал, что приятные ощущения от встречи с Шелдоном перекрывают некую усталость. Но при этом завтра у нас в принципе приятный график и такая ранняя тренировка, да и до этого я поспал. Поэтому с точки зрения ощущения и настроения все хорошо.

– Хотели бы сыграть с Шелдоном в одном звене?

– Здесь не мне решать, а тренерам. Но в любом случае мы будем пересекаться на льду, поэтому все нормально. Думаю, что вся раздевалка с нетерпением ждет Шелдона, и мы надеемся, что он покажет тот уровень, которым владеет, – сказал Броссо.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»





