Магранов о Костине в «Авангарде»: «Клим – игрок, знакомый с командой и требованиями, которые могут быть у североамериканских тренеров. Логичное подписание»

Виталий Магранов оценил возвращение Клима Костина в «Авангард».

Комментатор Виталий Магранов высказался о переходе нападающего Клима Костина в «Авангард».

26-летний форвард подписал соглашение с омским клубом до завершения этого сезона. В прошлом чемпионате он выступал за «Сан-Хосе».

«Клим Костин – это игрок, знакомый с лигой, знакомый с командой, знакомый с требованиями, которые могут быть у североамериканских тренеров. В общем, тут вполне логичное подписание, как со стороны «Авангарда», так и со стороны Костина, если у него не нашлось каких-то предметных вариантов в Северной Америке.

Но в этом случае два вопроса. Как быстро он наберет именно игровую форму? И будет ли он стабильно набирать очки? И если вдруг этого не произойдет, то я думаю, у Костина не возникнет проблем с тем, чтобы приносить пользу команде другими различными способами, не связанными с результативностью.

Также позднее подписание позволяет «Авангарду » снизить сумму, идущую в потолок», – считает Магранов.