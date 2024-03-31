Маршессо – 2-й игрок в истории «Вегаса» с 40+ голами за одну регулярку. Он впервые достиг этой отметки в 11-м сезоне в НХЛ

Теги Миннесота НХЛ Вегас Вильям Карлссон Джонатан Маршессо Хоккей

Джонатан Маршессо – 2-й игрок в истории «Вегаса» с 40+ голами за одну регулярку.

Форвард «Голден Найтс» поразил пустые ворота в овертайме матча с «Миннесотой» (2:1 ОТ). «Уайлд» в результате получили 0 очков

В активе 33-летнего нападающего стало 63 (40+23) очка в 74 играх. Канадец впервые в карьере достиг отметки 40 шайб за сезон, ранее лучшим результатом были 30. 

Маршессо – 2-й игрок в истории «Вегаса» с 40+ шайбами за одну регулярку. В первом сезоне клуба в НХЛ Вильям Карлссон забросил 43 шайбы в 82 играх. 

Джонатан впервые достиг этой отметки в своем 11-м сезоне в НХЛ. Среди действующих игроков на таком же отрезке карьеры или позже впервые 40 шайб забросили Марк Шайфли («Виннипег», 2022/23, сезон был для него 11-м) и Мэтт Дюшен («Нэшвилл», 2021/22, сезон был для него 13-м). 

«Вегас» и Маршессо вряд ли подпишут контракт до конца сезона. Агент заявил, что игрок готов ждать. Форвард набрал 60 очков в 70 играх

5 комментариев
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Легенда Вегаса уже сейчас
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Маршессо - один из лучших бюджетных форвардов в истории потолка зарплат, если не лучший. Стабильно даёт результат (в среднем 0,8 очка на 1 игру) при средней зарплате.
5,5 млн это 170-й по размеру кэп-хит в НХЛ.
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Это просто везение для Вегаса. Такого игрока забрать в своё время.
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Ответ Вадим Сидоров
Маршессо - один из лучших бюджетных форвардов в истории потолка зарплат, если не лучший. Стабильно даёт результат (в среднем 0,8 очка на 1 игру) при средней зарплате. 5,5 млн это 170-й по размеру кэп-хит в НХЛ.
иванка1984 переоделся зачем-то
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-1
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