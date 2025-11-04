Кудашов о 2:1: «СКА улучшает игру с каждым матчем, играет более организованно. Рады победе «Динамо». Были и хорошие моменты, и те, которые нужно улучшать»

Алексей Кудашов считает, что СКА улучшает игру с каждым матчем.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (2:1).

– Всех с праздником. Благодарю болельщиков за такой антураж. Игра получилась сложная, в третьем периоде немного перехватили инициативу и довели матч до победы. Были и хорошие моменты, и те, которые нужно улучшать.

– За счет чего перехватили инициативу?

– Стали лучше двигаться. Были небольшие перестановки, прекратились удаления, пошел ровный ритм. Хоккеисты хорошо готовы.

– При подготовке к игре возвращались к матчам в плей-офф прошлого сезона?

– Сейчас немного другие тренеры, другие команды. Не учитывали плей-офф, учитывали сегодняшнее состояние соперника. СКА улучшает игру с каждым матчем, играет более организованно. Рады победе.

– Коллеги пишут, что вы в последний момент решили поменять Владислава Подъяпольского на Максима Моторыгина. Так ли это?

– Только три человека знали, кого поменяют. Это плановая ротация. Никакого секрета не было, – сказал Кудашов.

СКА проиграл 5 из 7 последних матчей и идет 9-м на Западе. «Динамо» одержало 5-ю победу подряд