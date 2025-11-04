  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кудашов о 2:1: «СКА улучшает игру с каждым матчем, играет более организованно. Рады победе «Динамо». Были и хорошие моменты, и те, которые нужно улучшать»
3

Кудашов о 2:1: «СКА улучшает игру с каждым матчем, играет более организованно. Рады победе «Динамо». Были и хорошие моменты, и те, которые нужно улучшать»

Алексей Кудашов считает, что СКА улучшает игру с каждым матчем.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (2:1).

– Всех с праздником. Благодарю болельщиков за такой антураж. Игра получилась сложная, в третьем периоде немного перехватили инициативу и довели матч до победы. Были и хорошие моменты, и те, которые нужно улучшать.

– За счет чего перехватили инициативу?

– Стали лучше двигаться. Были небольшие перестановки, прекратились удаления, пошел ровный ритм. Хоккеисты хорошо готовы.

– При подготовке к игре возвращались к матчам в плей-офф прошлого сезона?

– Сейчас немного другие тренеры, другие команды. Не учитывали плей-офф, учитывали сегодняшнее состояние соперника. СКА улучшает игру с каждым матчем, играет более организованно. Рады победе.

– Коллеги пишут, что вы в последний момент решили поменять Владислава Подъяпольского на Максима Моторыгина. Так ли это?

– Только три человека знали, кого поменяют. Это плановая ротация. Никакого секрета не было, – сказал Кудашов. 

СКА проиграл 5 из 7 последних матчей и идет 9-м на Западе. «Динамо» одержало 5-ю победу подряд

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoАлексей Кудашов
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoМаксим Моторыгин
logoВладислав Подъяпольский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Романов травмировался после толчка от Адамчука на борт. Ларионов заявил, что форвард СКА выбыл на 2 месяца: «Когда не видишь справедливого решения судей... Мне трудно это понять»
сегодня, 17:10Видео
ФХР и клубы КХЛ поздравили с Днем народного единства: «Этот день напоминает о силе сплоченности, взаимном уважении и гордости за нашу великую Родину, ее историю и традиции»
сегодня, 15:33
«Динамо» обыграло СКА в 9 из 12 матчей в прошлом сезоне. 1.79 – москвичи победят в Санкт-Петербурге
сегодня, 10:44
Главные новости
Кравцов подпишет контракт с «Трактором» на 3 года («Чемпионат»)
19 минут назад
Ларионов о травме Романова: «Идет грязный прием, Адамчук садится на лавку, он понимал, что это нарушение. Но судьи сказали, что был чистый силовой плечом в плечо»
28 минут назадВидео
«Ванкувер» поместил Кравцова на драфт отказов для расторжения контракта
47 минут назад
НХЛ. «Монреаль» сыграет с «Филадельфией», «Каролина» – с «Рейнджерс», «Тампа» против «Колорадо», «Миннесота» примет «Нэшвилл»
сегодня, 16:54
Игорь Ларионов: «Зайцев получил травму верхней части тела. Он отправился на МРТ, не ожидаю, что будет хороший исход. Наверное, будет длительное восстановление»
сегодня, 17:40
Романов травмировался после толчка от Адамчука на борт. Ларионов заявил, что форвард СКА выбыл на 2 месяца: «Когда не видишь справедливого решения судей... Мне трудно это понять»
сегодня, 17:10Видео
СКА проиграл 5 из 7 последних матчей и идет 9-м на Западе. «Динамо» одержало 5-ю победу подряд
сегодня, 16:39
КХЛ. СКА уступил «Динамо» Москва, «Спартак» победил «Сочи», «Сибирь» проиграла «Торпедо»
сегодня, 16:25
Дэйли о матче между НХЛ и КХЛ: «Не ведем переговоров. На данный момент обсуждений нет»
сегодня, 16:24
ФХР и клубы КХЛ поздравили с Днем народного единства: «Этот день напоминает о силе сплоченности, взаимном уважении и гордости за нашу великую Родину, ее историю и традиции»
сегодня, 15:33
Ко всем новостям
Последние новости
Андронов о паузе в карьере: «В моей жизни сейчас больше хоккея, чем когда-либо было. Наблюдаю за большой картиной: как развивается лига и команды. Очень много интересного!»
7 минут назад
Тренер «Сочи» Михайлов: «Самсонов – опытный парень, его приход добавляет уверенности. Идем дальше, работаем над тем, что не получается»
сегодня, 17:55
Жамнов о низкой результативности в матче с «Сочи»: «Не хватало хладнокровия и трафика перед вратарем, поэтому один гол. Качество льда сказывалось при последних передачах»
сегодня, 17:32
«Сочи» проиграл 10 из 11 последних матчей и идет 11-м на Западе
сегодня, 16:55
Вячеслав Буцаев: «Хотели, чтобы Доминге остался в «Сибири». Побед не было, но мы были довольны его отношением»
сегодня, 16:09
Магранов о Костине в «Авангарде»: «Клим – игрок, знакомый с командой и требованиями, которые могут быть у североамериканских тренеров. Логичное подписание»
сегодня, 15:56
Броссо о приезде Ремпала: «Круто, что полный аэропорт болельщиков пришел встречать Шелдона. Это говорит о любви и страсти к хоккею в Уфе»
сегодня, 15:47
Исаков о 4:3: «Костин хотел сыграть с «Сибирью», в аэропорту его встречали люди с плакатами. Довольны, что «Торпедо» заработало 2 очка в сложном матче»
сегодня, 14:56
Алтыбармакян о дисквалификации на 5 игр за бросок шайбы в судью: «Хотел откинуть ее в сторону, без злого умысла. Было неприятно, я сделал выводы»
сегодня, 14:28
Холодилин об идее Суперкубка между КХЛ и НХЛ: «Болельщикам было бы интересно. Для игроков – сложнее, уровень отличается»
сегодня, 13:58