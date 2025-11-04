  • Спортс
Вячеслав Буцаев: «Хотели, чтобы Доминге остался в «Сибири». Побед не было, но мы были довольны его отношением»

Вячеслав Буцаев: хотели, чтобы Луи Доминге остался в «Сибири».

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев высказался об уходе голкипера Луи Доминге из клуба.

В понедельник «Сибирь» сообщила об уходе вратаря по семейным обстоятельствам.

В этом сезоне Доминге провел 10 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и одержал 1 победу.

– Ожидали, что Доминге покинет команду?

– Покинул – значит, покинул. Мы же не можем заставить человека. Уехал по семейным причинам.

Конечно, хотели, чтобы он остался. У него не было побед, но мы были довольны его отношением, – сказал Буцаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
