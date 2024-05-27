Лафреньер – 3-й игрок в истории «Рейнджерс» с 20+ очками в плей-офф до 23 лет. Рекорд у Ковалева

Теги рейтинги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Алексей Ковалев НХЛ Дон Мэлоуни Алексис Лафреньер Хоккей

Алексис Лафреньер – 3-й игрок «Рейнджерс» с 20+ очками в плей-офф до 23 лет.

Форвард клуба из Нью-Йорка сделал дубль в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:4 ОТ, 2-1). 

На счету первого номера драфта НХЛ-2020 12 (6+6) очков в 13 играх в текущем плей-офф. За карьеру – 21 (8+13) балл в 40 играх. 

22-летний канадец стал третьим игроком в истории клуба, набравшим 20 или более очков в кубковых играх до 23 лет. 

Рекордом владеет Алексей Ковалев (32 очка в 33 играх, 13+19), на втором месте Дон Мэлоуни (31 в 40, 8+23). 

2 комментария
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Не зря первым пиком драфта ушел
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Ну Лафреньер вообще в этом плей-офф жжёт, Мама не горюй! Самый заводной игрок команды, он просто повсюду!!!🔥
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