Тарасенко вошел в топ-5 российских снайперов Кубка Стэнли, обогнав Ковалева. У него 46 шайб в 105 играх

Владимир Тарасенко вошел в топ-5 российских снайперов Кубка Стэнли.

Форвард «Флориды» отличился в игре 2-го раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (6:2, 2-1 в серии), прервав 5-матчевую безголевую серию.

Всего в 8 играх текущего плей-офф на его счету 4 (2+2) очка. За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 68 (46+22) очков в 105 играх.

32-летний нападающий вошел в топ-5 российских снайперов плей-офф НХЛ, обогнав (45 шайб в 123 играх).

Выше идут (« », 72 шайбы в 151 игре), («Питтсбург», 67 в 177), Никита Кучеров (« », 53 в 147) и Сергей Федоров (52 в 183).