Тарасенко вошел в топ-5 российских снайперов Кубка Стэнли, обогнав Ковалева. У него 46 шайб в 105 играх

Теги рейтинги Питтсбург Тампа-Бэй Вашингтон Флорида Кубок Стэнли Евгений Малкин Алексей Ковалев Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Владимир Тарасенко Никита Кучеров Хоккей

Владимир Тарасенко вошел в топ-5 российских снайперов Кубка Стэнли.

Форвард «Флориды» отличился в игре 2-го раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (6:2, 2-1 в серии), прервав 5-матчевую безголевую серию.

Всего в 8 играх текущего плей-офф на его счету 4 (2+2) очка. За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 68 (46+22) очков в 105 играх. 

32-летний нападающий вошел в топ-5 российских снайперов плей-офф НХЛ, обогнав Алексея Ковалева (45 шайб в 123 играх).

Выше идут Александр ОвечкинВашингтон», 72 шайбы в 151 игре), Евгений Малкин («Питтсбург», 67 в 177), Никита Кучеров («Тампа», 53 в 147) и Сергей Федоров (52 в 183).

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Отличный нападающий, а в плове как будто включает ещё и ускорение. Кубковый боец!!! Успехов и результативной игры Владимир!!! Мощное усиление для любой достойной его команды!!!
+4
-2
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий