Ковалев про нестабильность Голдобина: «Он попытался изменить свой характер. Самое главное от игрока зависит, он был готов меняться, поэтому вышел хороший результат»

Теги Спартак Алексей Ковалев КХЛ Николай Голдобин Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Ковалев рассказал о работе с форвардом «Спартака» Николаем Голдобиным .

– Много было разговоров про Николая Голдобина и его нестабильность. Про вас тоже много говорили – причем в контексте характера. Какую работу проводили с ним?

– Вот и сошлись. (Смеется.) Всегда есть определенные нюансы. Человек доверяет тренерскому штабу, доверяет нам – бывшим игрокам, которые через многое прошли.

Он пошел нам навстречу, попытался измениться, попытался изменить свой характер. Ну, конечно, ему еще есть над чем работать. Самое главное от игрока зависит, он пошел на это, был готов меняться, поэтому и вышел хороший результат.

Самое главное для игрока – не уходить в себя, – сказал тренер «Спартака» Алексей Ковалев.

В минувшем регулярном чемпионате Голдобин провел 67 игр за «Спартак» и набрал 78 (37+41) очков при полезности «плюс 10». В Кубке Гагарина на его счету 11 матчей и 9 (3+6) баллов за результативность при полезности «плюс 2».

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По очкам и передачам за сезон побил клубный рекорд и уже точно за один сезон вошел в историю клуба.
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