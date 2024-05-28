Быков об идее пересмотреть рейтинг ИИХФ из-за 2-го места России: «Чистая русофобия. Финнов коробит, что русский хоккей любят во многих странах, в Финляндии в том числе»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой рейтинги Вячеслав Быков Сборная Финляндии по хоккею ЧМ по хоккею Политика Р-Спорт Хоккей

Вячеслав Быков считает, что ИИХФ не будет пересматривать рейтинг сборных.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

Позднее президент Федерации хоккея Финляндии высказался о возможности пересмотра рейтинга ИИХФ

«Я сомневаюсь в том, что ИИХФ начнет менять систему рейтингов. А недовольство финнов – это чистая русофобия, которая их до сих пор мучает. Наши хоккеисты не играют, а мы им все равно мешаем.

Мешаем в принципе уже тем, что есть вообще русский хоккей, что он очень интересный и его любят болельщики во многих странах, в том числе и в самой Финляндии. И это их коробит. Закопать наш хоккей и наш спорт ни у кого не получится. 

Потому что спорт сам по себе необходим для развития здорового и нормального общества. Да, пока мы будем развивать внутреннее взаимодействие, включая сотрудничество со странами, с которыми мы находимся в нормальных человеческих взаимоотношениях.

Нам нужно смотреть вперед, искать новые тенденции, новые технологии и внедрять их. Пусть они мучаются от того, что мы не сдаемся, а продолжаем развивать спорт для нашей молодежи.

И с теми странами, с которыми мы находимся в приятельских отношениях, нужно совместно искать пути дальнейшего развития хоккея и спорта», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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3 комментария
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Русский хоккей - это бенди?
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Геи и иудеи.
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Хоть бы ядерная война в мире не началась из за этого рейтинга ИИХФ
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