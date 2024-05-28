Оксанен об отстранении России и россиянах в НХЛ: «Это разумно – Европа рядом с Россией, мы постоянно имеем с ней дело, а в США ситуация отличается. Все должно успокоиться, тогда они вернутся, надеюсь»

Ахти Оксанен высказался об отстранении сборной России со стороны ИИХФ.

Напомним, в феврале продлила отстранение сборных России и Беларуси до конца международного сезона-2024/25.

«Учитывая обстоятельства, я думаю, что это вполне разумно. Я знаю, что ситуация в Северной Америке немного отличается, потому что в Европе мы находимся очень близко к России и постоянно имеем с ней дело. Сейчас я думаю, что это разумно.

Я думаю, что ситуация в целом должна успокоиться. Им нужно прекратить все, что они делают. После этого мы сможем переосмыслить ситуацию, весь хоккейный мир сможет переосмыслить все. Тогда, надеюсь, они смогут вернуться», – сказал экс-нападающий «Йокерита» и сборной Финляндии Ахти Оксанен в интервью The Athletic.

Россия поднялась на 2-е место в рейтинге ИИХФ, обойдя Финляндию