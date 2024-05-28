Ялонен о необходимости отстранения России: «Без сомнения. Военные действия нужно остановить, затем потребуется некоторое время, чтобы снова допустить сборную»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею Юкка Ялонен ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Юкка Ялонен считает справедливым отстранение сборной России со стороны ИИХФ.

Напомним, в феврале ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси до конца международного сезона-2024/25.

«Да, конечно. Без сомнения.

Военные действия (формулировка изменена в соответствии с требованиями российского законодательства – Sports) нужно остановить, а затем, возможно, потребуется некоторое время, чтобы снова допустить сборную России к соревнованиям», – сказал бывший главный тренер СКА и сборной Финляндии Юкка Ялонен в интервью The Athletic.

Россия поднялась на 2-е место в рейтинге ИИХФ, обойдя Финляндию

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5 комментариев
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Ну это конечно поможет
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Всё ясно. Кого назначим ответственным за остановку военных действий? Третьяка и Ротенберга?
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И все сразу станет хорошо.
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Вот так выявляются скрытые русофобы.
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А он там не уточнил, как отстранение должно остановить боевые действия? А то третий год всё никак не помогает чё-то...
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