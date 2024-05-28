Шемберг о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ: «Оскорбительно для других. Отстраненная страна не должна набирать рейтинговые очки, по всем признакам это неправильно»

Шимон Шемберг раскритиковал выход России на 2-е место в рейтинге ИИХФ.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

Напомним, В феврале ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси до конца международного сезона-2024/25.

«Россия отстранена от игры и не должна набирать рейтинговые очки, пока длится отстранение. По всем признакам это неправильно.

Особенно оскорбительно для других стран, когда Россия выходит на второе место рейтинга, будучи отстраненной», – заявил управляющий директор альянса европейских хоккейных клубов и бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг.