Шемберг о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ: «Оскорбительно для других. Отстраненная страна не должна набирать рейтинговые очки, по всем признакам это неправильно»
Шимон Шемберг раскритиковал выход России на 2-е место в рейтинге ИИХФ.
После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.
Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.
Напомним, В феврале ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси до конца международного сезона-2024/25.
«Россия отстранена от игры и не должна набирать рейтинговые очки, пока длится отстранение. По всем признакам это неправильно.
Особенно оскорбительно для других стран, когда Россия выходит на второе место рейтинга, будучи отстраненной», – заявил управляющий директор альянса европейских хоккейных клубов и бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг.
-----------
короче все эти очень интересные ЧМ привели к тому, что за счет результатов середняков (Латвии, Германии, Швейцарии ) и победы чехов, Канада и Финляндия со своими провалами потеряли рейтинговые очки.