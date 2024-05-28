Шемберг о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ: «Оскорбительно для других. Отстраненная страна не должна набирать рейтинговые очки, по всем признакам это неправильно»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею ЧМ по хоккею Шимон Шемберг Спорт-Экспресс Хоккей

Шимон Шемберг раскритиковал выход России на 2-е место в рейтинге ИИХФ.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

Напомним, В феврале ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси до конца международного сезона-2024/25.

«Россия отстранена от игры и не должна набирать рейтинговые очки, пока длится отстранение. По всем признакам это неправильно.

Особенно оскорбительно для других стран, когда Россия выходит на второе место рейтинга, будучи отстраненной», – заявил управляющий директор альянса европейских хоккейных клубов и бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг. 

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8 комментариев
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Так Россия и не набирает очки. Это другие страны их теряют.
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Ну потому что Россия наступает вот и рейтинг растет
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Хотелось бы чтобы Шемберг озвучил все свои дерьмо-признаки.
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Если узнает про рост экономики и другие успехи...останется только застрелиться ) Хорошие новости о России противопоказаны ).
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Уж Шимон то Шемберг то уж помолчал бы
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Ответ Al561
Скорее всего пересмотрят заморозку рейтинга. Ну реально же нелепо получается. Скажут, что сейчас рейтинг снимут, а потом, когда Россия сможет вернуться, пересчитают с каким-нибудь коэффициентом))
ну а что странного то? рейтинговые очки были набраны давно. если бы Россия сама отказалась от участия , тогда все эти претензии были бы логичны. они просто одноходовые , не очень понимают что делают. таким макаром (не из колорадо) к ОИ сборная России может и первой быть в рейтинге, если на следующем ЧМ опять выйдут какие нибудь швейцарцы немцы в полуфинал.
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короче все эти очень интересные ЧМ привели к тому, что за счет результатов середняков (Латвии, Германии, Швейцарии ) и победы чехов, Канада и Финляндия со своими провалами потеряли рейтинговые очки.
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Очень важное мнение иудея
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