Депутат Хамитов об идее пересмотреть рейтинг ИИХФ из-за 2-го места России: «Что дальше? Отменить клюшки и шайбы, потому что ими играют россияне? Все озабочены, как бы угодить Белому дому»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Государственная дума ЧМ по хоккею Политика Р-Спорт Амир Хамитов Хоккей

Депутат Госдумы Амир Хамитов высказался о предложениях пересмотреть рейтинг ИИХФ.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

«Злоба международных спортивных чиновников (в том числе, как видим, и бывших) в адрес России дошла уже до отрицания объективной реальности. Теперь они хотят отменять рейтинги, в которых российские спортсмены находятся на высоких позициях.

Что дальше? Захотят отменить клюшки и шайбы в хоккее, потому что ими играют россияне? Непреложный закон «спорт – вне политики» на Западе давно уже никто не вспоминает, все озабочены только тем, как бы угодить Белому дому.

И по логике было бы правильнее отменять не российских спортсменов, а тех, кто в спорте ставит политику на первое место. Но, боюсь, у нынешних европейских деятелей для этого не хватит ни решительности, ни адекватности», – заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту.

Президент Федерации хоккея Финляндии о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ: «Смешно. Вопрос будет пересмотрен. Нет признаков, что Россия или Беларусь вернутся на ЧМ в ближайшее время»

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5 комментариев
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Г-н депутат считает ситуацию, когда второе место в международном рейтинге занимает команда, которая НЕ играет 3 года на международном уровне, "объективной реальностью".
При этом места, которые эта команда занимала в течение последних лет 8, видимо, он считает "реальностью, не отражающей истинную силу команды".
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Достаточно прочитать фамилию депутата. Новость уже не имеет значения. Все что начинается на букву Х, в России не катит. Хамзаев, Хамитов... Ни одной инициативы, кроме идиотских предложений.
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Депутат Хамитов не в курсе что хоккей изобрели в Северной Америке.
Вот что нужно знать о наших депутатах )))
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Ну, можно принять закон, что Россия на 1 месте, а остальные дисквалифицированы пожизненно.
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