Президент Федерации хоккея Финляндии о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ: «Смешно. Вопрос будет пересмотрен. Нет признаков, что Россия или Беларусь вернутся на ЧМ в ближайшее время»
Президент финской федерации хоккея высказался о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ.
После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.
Первое место сохранила Канада. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.
«Это смешно. Правильно ли, что они продолжают получать очки, которые когда-то заработали? Сейчас мы обсуждаем, как поступать с этим в будущем.
Ранее было принято решение, основанное на текущей ситуации, – не наказывать их понижением в турнирной таблице или потерей очков. Однако ИИХФ пока не приняла никаких решений, чтобы изменить данную ситуацию.
Но, конечно, этот вопрос будет пересмотрен. Бессмысленно рассуждать на эту тему и высказывать свое мнение – время покажет, как все сложится. Нет никаких признаков того, что Россия или Беларусь вернутся на чемпионат мира в ближайшее время.
Менять систему как таковую не нужно, но если положение России останется неизменным, то будут возникать курьезные ситуации, подобные этой. Были дискуссии о том, нужно ли что-то делать с начислением очков России. Никакого решения принято не было», – заявил президент Федерации хоккея Финляндии и член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен в интервью Yle.
Сильные конкуренты никому не нужны.
Наказывать? Если правильно переведен ответ, это отлично демонстрирует уровень дискуссии.
Худшее наказание — это читать такие несуразные высказывания.
Если есть рейтинг и правила его подсчета, о каком пересмотре вообще речь? Разве по спортивному принципу сборные Беларуси и России были отстранены? Ну, пусть создадут прецедент, это же будет прекрасный повод для горячих голов всех сторон очередной раз плюнуть в эти самые международные организации. Их горе миротворцы - хуже всяких наших мифотворцев.