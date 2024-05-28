Президент Федерации хоккея Финляндии о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ: «Смешно. Вопрос будет пересмотрен. Нет признаков, что Россия или Беларусь вернутся на ЧМ в ближайшее время»

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Президент финской федерации хоккея высказался о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила Канада. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

«Это смешно. Правильно ли, что они продолжают получать очки, которые когда-то заработали? Сейчас мы обсуждаем, как поступать с этим в будущем.

Ранее было принято решение, основанное на текущей ситуации, – не наказывать их понижением в турнирной таблице или потерей очков. Однако ИИХФ пока не приняла никаких решений, чтобы изменить данную ситуацию.

Но, конечно, этот вопрос будет пересмотрен. Бессмысленно рассуждать на эту тему и высказывать свое мнение – время покажет, как все сложится. Нет никаких признаков того, что Россия или Беларусь вернутся на чемпионат мира в ближайшее время. 

Менять систему как таковую не нужно, но если положение России останется неизменным, то будут возникать курьезные ситуации, подобные этой. Были дискуссии о том, нужно ли что-то делать с начислением очков России. Никакого решения принято не было», – заявил президент Федерации хоккея Финляндии и член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен в интервью Yle.

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13 комментариев
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Вот у них горит конечно.
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А кто-то реально обращает внимание на этот рейтинг?
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Ответ Николай Володин
Жесть просто,но может у себя спросить почему нас так не любят?
Вас - это кого? Тех, кто вечно страдает на публику?
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От истинной дерьмократии другого мнения и ожидать было сложно.
Сильные конкуренты никому не нужны.
+10
-6
+4
Президенту Федерации хоккея Финляндии больше нечем оправдать провал в Чехии
+5
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+4
Спустя сверху указание и по-другому заговорит.Слишком много от низ и прибалтов идет субстанции.
+6
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"..было принято решение, ... – не наказывать их понижением".
Наказывать? Если правильно переведен ответ, это отлично демонстрирует уровень дискуссии.
Худшее наказание — это читать такие несуразные высказывания.
Если есть рейтинг и правила его подсчета, о каком пересмотре вообще речь? Разве по спортивному принципу сборные Беларуси и России были отстранены? Ну, пусть создадут прецедент, это же будет прекрасный повод для горячих голов всех сторон очередной раз плюнуть в эти самые международные организации. Их горе миротворцы - хуже всяких наших мифотворцев.
+4
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Сами создали проблему (выкинули Россию и Белоруссию прицепом) - сами ноют о таком казусе в рейтинге ИИХФ 🤦
+5
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+2
Бедный, спать не может ночами, переживает , что Россия стала второй
+4
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Ох, как же у чухони и шведов свербит в одном месте, можно газопроводы вести оттуда и дома отапливать...
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Накинули на вентилятор составители этого списка, ахаха
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Зря что ли покупали трансляции матчей в РФ ? )))
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