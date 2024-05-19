Ротенберг про «Кубок Юнисона»: «Развивать хоккей нужно за счет таких турниров, чтобы дети понимали, что могут реализовать мечты в России. Тогда ребята будут играть дома, покажут, что могут обыгрывать Канаду»

Роман Ротенберг высказался о старте детского турнира «Кубок Юнисона».

18 мая на арене «Хоккейный город Красногорск» в Подмосковье состоялось открытие детского международного турнира «Кубок Юнисона», в котором принимают участие игроки 2014 года рождения.

«В первую очередь хотел бы сказать спасибо Министерству спорта РФ в лице Михаила Владимировича Дегтярева за поддержку таких проектов.

Это было бы также невозможно без участия Московской области, губернатора Андрея Юрьевича Воробьева – мы всегда обсуждаем, как развивать хоккей вместе. И в первую очередь это нужно делать за счет проведения таких турниров, чтобы наши дети понимали – они могут реализовать свои мечты в России, Московской области, в Красногорске.

И тогда, поверьте, никто не захочет уезжать из России, все будут играть дома. Ребята покажут, что на любом уровне они могут обыгрывать и , и любую другую страну мира», – заявил первый вице-президент , главный тренер и «России 25» .