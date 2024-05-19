Ротенберг про «Кубок Юнисона»: «Развивать хоккей нужно за счет таких турниров, чтобы дети понимали, что могут реализовать мечты в России. Тогда ребята будут играть дома, покажут, что могут обыгрывать Канаду»

Теги СКА ФХР Сборная Канады по хоккею с шайбой КХЛ Министерство спорта России Роман Ротенберг Политика Андрей Воробьев детский хоккей Михаил Дегтярев сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о старте детского турнира «Кубок Юнисона».

18 мая на арене «Хоккейный город Красногорск» в Подмосковье состоялось открытие детского международного турнира «Кубок Юнисона», в котором принимают участие игроки 2014 года рождения.

«В первую очередь хотел бы сказать спасибо Министерству спорта РФ в лице Михаила Владимировича Дегтярева за поддержку таких проектов.

Это было бы также невозможно без участия Московской области, губернатора Андрея Юрьевича Воробьева – мы всегда обсуждаем, как развивать хоккей вместе. И в первую очередь это нужно делать за счет проведения таких турниров, чтобы наши дети понимали – они могут реализовать свои мечты в России, Московской области, в Красногорске.

И тогда, поверьте, никто не захочет уезжать из России, все будут играть дома. Ребята покажут, что на любом уровне они могут обыгрывать и Канаду, и любую другую страну мира», – заявил первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Шизанулся на Канаде.
+14
0
+14
Ответ Алексей Тор
Шизанулся на Канаде.
Да не только на ней, а в принципе
+10
0
+10
Дегтярев то здесь каким боком? Только в должность вступил. А понятно... Необходима регулярная тренировка по облизыванию, иначе и навык можно потерять.
+9
-1
+8
А как они покажут, что могут обыграть любую сборную, если будут играть только с беларусами, которые, в свою очередь, играют только с нами?
+3
0
+3
Ответ Melnikov1968
Дегтярев то здесь каким боком? Только в должность вступил. А понятно... Необходима регулярная тренировка по облизыванию, иначе и навык можно потерять.
Ну Ротенберг в иерархии стоит сильно выше Дегтярёва. Тут, скорее, просто дежурное приплетание, чтоб указать, что папин друг всё делает правильно и назначил такого талантливого человека.
+3
0
+3
О каких мечтах он говорит? Заработать бабла?
+3
-1
+2
А кто такой Юнисон?
+2
0
+2
Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай:
Где-то что-то украли...
Салтыков-Щедрин.
+2
0
+2
Ну ротен держись, сейчас тебя тут порвут)
+2
-1
+1
Что за юнисон такой? 🤔
0
0
0
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
0
0
0
Почему не Ротенберг министр спорта? С таким-то опытом и достижениями
0
0
0
Это по видимому тоже часть знаменитой системы Романа.
0
0
0
ска - позор России
0
0
0
В стране где голова должная быть все время повернута назад Ротенберг наверное изображает, что впереди серия подобная матчам СССР-Канада 1972 года и надо к ней готовиться.
0
0
0
Мечта сыграть в НХЛ будет всегда у талантливых парней с амбициями.Ротенбергу этого не понять никогда.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий