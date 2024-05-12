Роман Ротенберг: «Давайте смотреть, как развивать хоккей в целом. Например, начинать сотрудничество с Азербайджаном и Турцией, делать детские турниры»

Теги СКА ФХР КХЛ сборная Турции Роман Ротенберг детский хоккей сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался на тему развития хоккея.

– Если геополитическая ситуация не изменится, есть ли в планах расширить большой тур? Накануне с Турцией подписали договор, в Азербайджане хоккей развивается. Может, в таких нехоккейных странах показать наши команды?

– Давайте смотреть, как нам развивать хоккей в целом. Например, детские школы открывать, начинать сотрудничество с Азербайджаном, с Турцией. И мы об этом уже говорили.

Начинаем с детей, делаем детские турниры. Мы же не хотим, чтобы было так, как сборная Кувейта играет и проигрывает 0:60.

Мы готовы играть с Азербайджаном, но надо начинать с детей, – сказал главный тренер СКА и «России 25».

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45 комментариев
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Сотрудничество с Азербайджаном и Турцией это конечно самый эффективный способ развития хоккея. :)
+39
-1
+38
В Танзании неплохие ребята растут
+28
0
+28
У меня такое ощущение , что Роман Борисович твердо убежден, что до его появления в России никто нихрена не делал . Этот парень веселит еще больше . Турниры проводились , проводятся и будут проводится по всей стране со времен СССР(не так много, как сейчас) без участия Ротенберга. Надо сказать , что детских турниров столько проводится в стране , что Роман Борисович будет удивлен. Что касается развития хоккея в Турции и Азербайджане, то на этот счет ничего не могу сказать. Лет 10/15 назад наши прославленные ветераны ездили на показательные матчи в Турцию задолго до идей Ротенберга . Знаю точно , что футболом больны все . Довелось побывать в Стамбуле на матче Галатасарая. Такое ощущение , что Роман Борисович прилетел с другой планеты и он все время пытается нас удивить чем-то . Передайте ему , что когда он учился , мы преподавали и то что он знает , мы давно забыли . В стране полно специалистов , которые без Ротенберга развивают хоккей в регионах , проводят турниры куда приезжают в том числе команды из Москвы . А как вы развиваете хоккей в регионах нам известно на примере ска-Карелия .
+24
-1
+23
Ответ Matador
Сотрудничество с Азербайджаном и Турцией это конечно самый эффективный способ развития хоккея. :)
Полная безнадёга...
И главное, зачем такое сотрудничество, если только для освоения бюджета.
+18
-1
+17
Ответ Михаил Опякин
В Танзании неплохие ребята растут
на дереве
+15
-1
+14
Ответ КЕША
У меня такое ощущение , что Роман Борисович твердо убежден, что до его появления в России никто нихрена не делал . Этот парень веселит еще больше . Турниры проводились , проводятся и будут проводится по всей стране со времен СССР(не так много, как сейчас) без участия Ротенберга. Надо сказать , что детских турниров столько проводится в стране , что Роман Борисович будет удивлен. Что касается развития хоккея в Турции и Азербайджане, то на этот счет ничего не могу сказать. Лет 10/15 назад наши прославленные ветераны ездили на показательные матчи в Турцию задолго до идей Ротенберга . Знаю точно , что футболом больны все . Довелось побывать в Стамбуле на матче Галатасарая. Такое ощущение , что Роман Борисович прилетел с другой планеты и он все время пытается нас удивить чем-то . Передайте ему , что когда он учился , мы преподавали и то что он знает , мы давно забыли . В стране полно специалистов , которые без Ротенберга развивают хоккей в регионах , проводят турниры куда приезжают в том числе команды из Москвы . А как вы развиваете хоккей в регионах нам известно на примере ска-Карелия .
Скоро детский турнир придумает, и назовёт его к примеру...."Золотая шайба".
+10
0
+10
А зачем нам развивать хоккей в Азербайджане? Чтобы что? )
+8
0
+8
Может им самим хоккей даром не упёрся.А Ромка этого понять не может.
+7
0
+7
Ответ Федя Букин
Скоро детский турнир придумает, и назовёт его к примеру...."Золотая шайба".
Красная шайба
+4
0
+4
Ответ Kerghoodoo
А зачем нам развивать хоккей в Азербайджане? Чтобы что? )
Чтобы соперник был, Белоруссей играть по 5 раз скучно
+4
0
+4
Роман Борисович, пора, пора уже организовать матч в Антарктиде !!! Пусть королевские пингвины посмотрят на игру наших мастеров клюшки и резинового диска. Стопудово там после этого будет организована АПХЛ (Антарктическая Пингвинья Хоккейная Лига).
+4
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+4
Потомки будут называть это "бременем Ротенберга". Человек готов поднимать хоккей с колен даже в пустыне Сахара.
+4
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+4
Зачем России развивать турецкий и азербайджанский хоккей, Роман Борис оглы? Чтобы что?
+3
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+3
Азербайджан уже согласен по умолчанию?
+3
0
+3
Ахахах походу Ротенберг сидит в спортсе))) я пару дней назад написал, что у нас в Баку открыли новую хоккейную арену😂😂 красава Роман поднимете азербайджанский хоккей
+2
0
+2
Лучше подумай как хоккей в России развивать,глобалист хренов.
+3
-1
+2
со вчерашнего вечера я насчитал 8 новостей с изречениями грандмастера. остановитесь
+2
0
+2
Гениально... И как раньше никто не додумался?
+2
0
+2
Ответ Gemines
Роман Борисович, пора, пора уже организовать матч в Антарктиде !!! Пусть королевские пингвины посмотрят на игру наших мастеров клюшки и резинового диска. Стопудово там после этого будет организована АПХЛ (Антарктическая Пингвинья Хоккейная Лига).
Подождите , он на полном серьезе хотел провести матч в Гималаях и собрать 90 тысяч зрителей. . Я, правда, сомневаюсь , что он сможет показать на карте где это находится
+2
0
+2
Спросите северных корейцев, они тоже в процесс включатся с удовольствием
+1
0
+1
Красава, за два года дошёл до хоккея против Азербайджана
Говорят, ещё в Кении атлеты крутые
Пофиг, что на коньках стоять не умеют
Дайте им Мостового - научит, он может всё
+1
0
+1
Не надо ограничиваться. Есть ещё Венесуэла, Иран и прочие страны, где можно развивать хоккей.
+1
0
+1
В Вьетнаме очень не плохая хоккейная лига.
+1
0
+1
Забавляйся своей игрушкой, но не обращайся к нам каждые два часа. От тебя уже невмоготу!
+1
0
+1
Ответ Sobachkin
Зачем этим странам хоккей?
Этим странам, скорее всего, не нужен. Но у Ротенбергов свои интересы, мнение "индейцев " шерифов не волнует))
+1
-1
0
Ответ Tima_Milan
Азербайджан уже согласен по умолчанию?
конешна...это ведь такое благо))))))
0
0
0
Ответ Gemines
Роман Борисович, пора, пора уже организовать матч в Антарктиде !!! Пусть королевские пингвины посмотрят на игру наших мастеров клюшки и резинового диска. Стопудово там после этого будет организована АПХЛ (Антарктическая Пингвинья Хоккейная Лига).
Как насчёт организовать лигу в Индии? Аудитория миллиардная. Назвать её Хоккейная Ультимативная Лига Индии. Если спросят, куда потрачены деньги, Ротенберг ответит - ну а ...
0
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Ответ Tiffozi
Не надо ограничиваться. Есть ещё Венесуэла, Иран и прочие страны, где можно развивать хоккей.
Сьерра-леоне, мозамбики и прочие уганды) тамошние людоеды с удовольствием возьмутся за идеи йозе, осталось в каждом городе построить по дворцу типа ска-арены на 21к мест.
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Ответ Михаил Опякин
В Танзании неплохие ребята растут
Малярийные комары?
0
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А в Армении?
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