Роман Ротенберг: «Давайте смотреть, как развивать хоккей в целом. Например, начинать сотрудничество с Азербайджаном и Турцией, делать детские турниры»

Роман Ротенберг высказался на тему развития хоккея.

– Если геополитическая ситуация не изменится, есть ли в планах расширить большой тур? Накануне с Турцией подписали договор, в Азербайджане хоккей развивается. Может, в таких нехоккейных странах показать наши команды?

– Давайте смотреть, как нам развивать хоккей в целом. Например, детские школы открывать, начинать сотрудничество с Азербайджаном, с Турцией. И мы об этом уже говорили.

Начинаем с детей, делаем детские турниры. Мы же не хотим, чтобы было так, как сборная Кувейта играет и проигрывает 0:60.

Мы готовы играть с Азербайджаном, но надо начинать с детей, – сказал главный тренер СКА и «России 25».