Щитов о ЧМ: «Классный турнир, уровень достаточно высокий. С игроками из НХЛ Россия могла бы побороться. Сборной из КХЛ было бы тяжело выйти из группы»

Никита Щитов рассказал о том, как могла бы сыграть на ЧМ сборная России.

Победителем турнира стала Чехия, обыгравшая в финале Швейцарию со счетом 2:0.

– Чемпионат мира – классный турнир, мне понравился. Уровень достаточно высокий. Команды показывали быстрый, комбинационный хоккей. Все старались делать за счет передач.

Сборная Канады по традиции действовала в агрессивной и жесткой манере. Помимо комбинаций, игры в пас, они все эпизоды доигрывали в корпус.

Европейские команды в этом плане отличались. Канада играла здорово, но уступила по буллитам Швейцарии, у которой лучше сыграл вратарь.

Было много интересных команд. У шведов – хорошая сборная с классными игроками из НХЛ: Карлссон, Хедман, Далин, Кемпе. Все они показывали отличную игру.

Ну, а чехи стремились к домашней победе, это понятно. Посмотрите – Пастрняк приехал из «Бостона», хотя из‑за травм мог отказаться. С каким желанием он играл! Заха тоже здорово выглядел. Чехи классно играли, было понятно, что они, скорее всего, выиграют.

– Если бы сборная России выступала на этом турнире, на какой результат она могла бы рассчитывать?

– Думаю, что наверняка мы были бы в четвертьфинале. В нашу сборную на чемпионат мира всегда приглашают ребят из НХЛ. С ними можно было бы побороться за хороший результат.

А вот если бы играли только ребята из КХЛ, то было бы тяжело выйти из группы. Все‑таки уровень сопротивления серьезный.

Мы уже давно отстранены от международных соревнований, что не может не сказываться. Так что у сборной был бы переходный период после возвращения, пришлось бы снова привыкать к этому уровню.

При этом хоккей у нас развивается. Думаю, что и тренерские кадры сейчас подтянутся, появятся новые молодые тренеры. Старшее поколение передаст свои знания, что‑то подглядим у соперников.

Такое уже было, когда Тарасов возглавлял сборную СССР, мы сами учились, придумывали новые методики, а потом обыгрывали канадцев, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.