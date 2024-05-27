Роман Ротенберг: «Завтра Россия вернется и будет играть за 1-е место на ЧМ. Могу поспорить с кем угодно»

Роман Ротенберг заявил, что Россия была бы готова бороться за победу на ЧМ.

Сборная России пропускает международный сезон из-за отстранения, наложенного ИИХФ.

– Насколько сейчас российский хоккей конкурентоспособен на уровне сборных, отталкиваясь от чемпионата мира? Мы сейчас в порядке?

– За счет внутренней работы, конкуренции в КХЛ, перекрестного плей‑офф, нововведений… Да, есть над чем работать, мы всегда обращаем внимание, чтобы наш хоккей шел вперед, чтобы техничные ребята играли, будет больше голов.

Могу поспорить с кем угодно: завтра мы вернемся [на международные турниры] и будем играть за первое место на чемпионате мира, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.