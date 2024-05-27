Роман Ротенберг: «Завтра Россия вернется и будет играть за 1-е место на ЧМ. Могу поспорить с кем угодно»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что Россия была бы готова бороться за победу на ЧМ.

Сборная России пропускает международный сезон из-за отстранения, наложенного ИИХФ.

– Насколько сейчас российский хоккей конкурентоспособен на уровне сборных, отталкиваясь от чемпионата мира? Мы сейчас в порядке?

– За счет внутренней работы, конкуренции в КХЛ, перекрестного плей‑офф, нововведений… Да, есть над чем работать, мы всегда обращаем внимание, чтобы наш хоккей шел вперед, чтобы техничные ребята играли, будет больше голов.

Могу поспорить с кем угодно: завтра мы вернемся [на международные турниры] и будем играть за первое место на чемпионате мира, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

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13 комментариев
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Могу поспорить с кем угодно что завтра не вернемся на ЧМ
+17
0
+17
Вроде, весна заканчивается... Расстройства у определенных личностей перешли в клиническую фазу?
+9
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+9
Завтра на ЧМ?!Он вчера закончился…🤔
+7
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+7
*только без меня и не завтра* тихо добавил
+4
0
+4
Завтра?
+3
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+3
Ответ Patriot
Комментарий удален модератором
В Финляндию. У них там безвиз
+3
0
+3
С балаболом спорить ещё
+2
0
+2
А потом он будет оправдываться, что долго летели на кукурузниках, поэтому повторился синдром "самолётных ног", как у СКА.
+2
0
+2
Если тренер будет сильный, то нам светит, если будет Роман, то будем просто играть
+1
0
+1
Я иногда думаю, что вместо Р-800 интервью даёт его сын, тот ведь тоже Роман Ротенберг. Ну типо у богатых свои причуды и это такой финский тролинг. Не может человек занимающий такие должности и общающийся с ни самыми последними людьми в стране может быть таким тупичком. Либо, если это не так, у нас действительно всё очень плохо
+1
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Завтра ЧМ уже кончился
+1
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Комментарий удален модератором
Ну если вернётся, то как бы не начала играть с самого низшего дивизиона
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Готов поспорить, что завтра Россия не вернётся.
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