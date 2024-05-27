Плющев о ЧМ: «Россия попала бы в плей-офф, а дальше – большие вопросы. За 10 лет мы ни разу не выиграли ЧМ. Вспоминаем о победах 1972 года до сих пор и не делаем выводы»

Владимир Плющев высказался о том, как Россия могла бы сыграть на ЧМ-2024.

Победителем турнира стала Чехия, обыгравшая в финале Швейцарию со счетом 2:0.

«Я думаю, мы в плей-офф бы попали, а дальше были бы очень большие вопросы. Потому что мы давно проповедуем немного другой хоккей.

То, что было на этом чемпионате мира, показано практически всеми ведущими командами, это другой хоккей, в отличие от нашего. Я думаю, нашим тяжело было бы конкурировать с ведущими командами.

За последние 10 лет мы не выиграли ни одного чемпионата мира – это первое. Второе, наши соперники в свое время сделали большие выводы по игре.

Мы, к сожалению, до сих пор вспоминаем о наших победах 1972 года и не делаем выводы. Давно нужно было проводить определенные реформы, чтобы не быть в конце турнирной таблицы», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.