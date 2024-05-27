Плющев о ЧМ: «Россия попала бы в плей-офф, а дальше – большие вопросы. За 10 лет мы ни разу не выиграли ЧМ. Вспоминаем о победах 1972 года до сих пор и не делаем выводы»
Владимир Плющев высказался о том, как Россия могла бы сыграть на ЧМ-2024.
Победителем турнира стала Чехия, обыгравшая в финале Швейцарию со счетом 2:0.
«Я думаю, мы в плей-офф бы попали, а дальше были бы очень большие вопросы. Потому что мы давно проповедуем немного другой хоккей.
То, что было на этом чемпионате мира, показано практически всеми ведущими командами, это другой хоккей, в отличие от нашего. Я думаю, нашим тяжело было бы конкурировать с ведущими командами.
За последние 10 лет мы не выиграли ни одного чемпионата мира – это первое. Второе, наши соперники в свое время сделали большие выводы по игре.
Мы, к сожалению, до сих пор вспоминаем о наших победах 1972 года и не делаем выводы. Давно нужно было проводить определенные реформы, чтобы не быть в конце турнирной таблицы», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Но на самом деле если брать посление десять лет тут проблема не в развитии, а в подходе и тренерском цехе, то они базовые сборные придумывали, то вот теперь это кучерявое недоразумение командует системой сборных команд, кокие нахер тут успехи, когда у нас сборная собирается что бы организовать смотрины для ска, а потом это всё преподносится как великие победы, у нас люди управляющие хоккеем заявляют что команды Казахстана и Беларусь по многим компонентам не уступает Канаде, с таким людьми во главе о успехах думать не приходится.
Ну а в КХЛ, это все, слава богу стали понимать, конкуренция растёт и игроки у нас будут, их просто надо правильно использовать, вот и всё.
А по существу полющ на какую-то херню ссылается, какой-то другой хоккей, где он другой хоккей видит, да в отличии от супер серий Ротенберга он другой, а по сути спокойно бы там сыграла наша сборная с нормальным штабом, даже чисто из КХЛ.
Без Ротенберга, уверен, что были бы в 1/2.