Плющев о ЧМ: «Россия попала бы в плей-офф, а дальше – большие вопросы. За 10 лет мы ни разу не выиграли ЧМ. Вспоминаем о победах 1972 года до сих пор и не делаем выводы»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев КХЛ ЧМ по хоккею Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев высказался о том, как Россия могла бы сыграть на ЧМ-2024.

Победителем турнира стала Чехия, обыгравшая в финале Швейцарию со счетом 2:0.

«Я думаю, мы в плей-офф бы попали, а дальше были бы очень большие вопросы. Потому что мы давно проповедуем немного другой хоккей.

То, что было на этом чемпионате мира, показано практически всеми ведущими командами, это другой хоккей, в отличие от нашего. Я думаю, нашим тяжело было бы конкурировать с ведущими командами.

За последние 10 лет мы не выиграли ни одного чемпионата мира – это первое. Второе, наши соперники в свое время сделали большие выводы по игре.

Мы, к сожалению, до сих пор вспоминаем о наших победах 1972 года и не делаем выводы. Давно нужно было проводить определенные реформы, чтобы не быть в конце турнирной таблицы», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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11 комментариев
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а чего вспоминать то проигранную суперсерию???
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Браво
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Рассуждения не о чём.
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Нас чехи обошли по количеству медалей, причём как в новейшей истории РФ и Чехии так и если брать суммарно до распада СССР и Чехословакии.
Но на самом деле если брать посление десять лет тут проблема не в развитии, а в подходе и тренерском цехе, то они базовые сборные придумывали, то вот теперь это кучерявое недоразумение командует системой сборных команд, кокие нахер тут успехи, когда у нас сборная собирается что бы организовать смотрины для ска, а потом это всё преподносится как великие победы, у нас люди управляющие хоккеем заявляют что команды Казахстана и Беларусь по многим компонентам не уступает Канаде, с таким людьми во главе о успехах думать не приходится.
Ну а в КХЛ, это все, слава богу стали понимать, конкуренция растёт и игроки у нас будут, их просто надо правильно использовать, вот и всё.
А по существу полющ на какую-то херню ссылается, какой-то другой хоккей, где он другой хоккей видит, да в отличии от супер серий Ротенберга он другой, а по сути спокойно бы там сыграла наша сборная с нормальным штабом, даже чисто из КХЛ.
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да у нас за 10 лет тренеров то было толковых .... Знарок немного потренил, да и все... Быкова почему-то никто не вернул, хотя думаю пытался, но слава явно западного склада человек, в эту воду на 4 букву алфавита больше не полезет явно...
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Смотря кто бы был тренером. Вращался бы Ротенберг рядом - дальше 1/4 вообще не понятно.
Без Ротенберга, уверен, что были бы в 1/2.
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Вот тут ☝️☝️ с Вовой малость 🤏🤏🤏 согласен
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