Кожевников о том, как Россия сыграла бы на ЧМ: «У нас есть «Россия 25», мы готовимся на будущее. Еще есть ребята из НХЛ. Могли бы на самом высоком уровне выступить»
Александр Кожевников высказался о том, как Россия сыграла бы на ЧМ-2024.
«Многое зависело бы от состава. У нас есть команда «Россия 25». Мы готовимся на будущее. Не просто так играет эта команда, собирают 25‑летних. Сейчас другой принцип совершенно.
Правильное решение – собирать 25‑летних, чтобы через два‑три года они проявили себя.
У нас ведь еще есть хорошие ребята из НХЛ. Так что могли бы на самом высоком уровне выступить», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Россия пропустила чемпионат мира из-за отстранения со стороны ИИХФ.