Кожевников о том, как Россия сыграла бы на ЧМ: «У нас есть «Россия 25», мы готовимся на будущее. Еще есть ребята из НХЛ. Могли бы на самом высоком уровне выступить»

Теги НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Александр Кожевников высказался о том, как Россия сыграла бы на ЧМ-2024.

«Многое зависело бы от состава. У нас есть команда «Россия 25». Мы готовимся на будущее. Не просто так играет эта команда, собирают 25‑летних. Сейчас другой принцип совершенно.

Правильное решение – собирать 25‑летних, чтобы через два‑три года они проявили себя.

У нас ведь еще есть хорошие ребята из НХЛ. Так что могли бы на самом высоком уровне выступить», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Россия пропустила чемпионат мира из-за отстранения со стороны ИИХФ.

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6 комментариев
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Проспался, шлифанул с утра, понеслась. 25-летних собирают, ага
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А куда делся Царь 🤴🤴🤴
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Похоже в головушке микросхема какая-то замкнула.
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"Не просто так играет эта команда, собирают 25‑летних. Сейчас другой принцип совершенно" (с) В чем суть принципа? Расскажи. Играть с мёртвыми казахами и белорусами? В этих командах игроки по шайбе попасть не могут, катаются словно дерево, решения принимают как ослы. О каких принципах речь?
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после драки кулаками не машут...ЧМ уже в истории
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Канаде бы хоть дали поиграть пару периодов? Или с первых минут вынесли бы бегунков системной игрой?💪🏻
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