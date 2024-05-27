Кожевников о том, как Россия сыграла бы на ЧМ: «У нас есть «Россия 25», мы готовимся на будущее. Еще есть ребята из НХЛ. Могли бы на самом высоком уровне выступить»

Александр Кожевников высказался о том, как Россия сыграла бы на ЧМ-2024.

«Многое зависело бы от состава. У нас есть команда «Россия 25». Мы готовимся на будущее. Не просто так играет эта команда, собирают 25‑летних. Сейчас другой принцип совершенно.

Правильное решение – собирать 25‑летних, чтобы через два‑три года они проявили себя.

У нас ведь еще есть хорошие ребята из НХЛ. Так что могли бы на самом высоком уровне выступить», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Россия пропустила чемпионат мира из-за отстранения со стороны ИИХФ.