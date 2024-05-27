Кожевников о ЧМ: «Россия могла бы рассчитывать на победу, думаю. Сложно оценить уровень, мы же не играем ни с кем. В пятерке точно были бы»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался об отсутствии России на ЧМ-2024.

Турнир проходил с 10 по 26 мая в Чехии.

Россия пропустила третий чемпионат мира подряд из-за отстранения со стороны ИИХФ.

«Думаю, сборная России могла бы рассчитывать на победу. Почему нет?

Сложно оценить уровень нашей команды, мы же не играем ни с кем. Но в пятерке точно были бы», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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15 комментариев
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В пятёрке? Т.е. четвертьфинал слили бы? 😂
+10
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+10
Как-то скромненько.до чемпионата говорили что команда могла в финале играть.
+2
0
+2
ЧМ не смотрю, но оценки ставлю
+2
0
+2
наверное, он хотел сказать "в девятке"
+2
-1
+1
Ответ Maxximus
В пятёрке? Т.е. четвертьфинал слили бы? 😂
естественно !!!!!!!!
+2
-1
+1
в 10е вообще 99% !!!!!!!!!
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Ну да с какого года не (не можем или не хочем) выигрываем
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Он имел ввиду в магазине..
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Когда вернут на Ч.М тогда и посмотрим. А пока Ромка пускай играется с Беларусами, это его уровень.
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Алко-аналитика от Кожевы в понедельник
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по крайней мере точно бы из группы не вылетели..
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Быть в пятёрке - смешно.
До начала озвучивали могли бы победить.
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предлагаю по 10 руб. скинуться и закодировать старика раз и навсегда..
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