Кожевников о ЧМ: «Россия могла бы рассчитывать на победу, думаю. Сложно оценить уровень, мы же не играем ни с кем. В пятерке точно были бы»
Александр Кожевников высказался об отсутствии России на ЧМ-2024.
Турнир проходил с 10 по 26 мая в Чехии.
Россия пропустила третий чемпионат мира подряд из-за отстранения со стороны ИИХФ.
«Думаю, сборная России могла бы рассчитывать на победу. Почему нет?
Сложно оценить уровень нашей команды, мы же не играем ни с кем. Но в пятерке точно были бы», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
До начала озвучивали могли бы победить.