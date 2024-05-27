Кожевников о ЧМ: «Россия могла бы рассчитывать на победу, думаю. Сложно оценить уровень, мы же не играем ни с кем. В пятерке точно были бы»

Александр Кожевников высказался об отсутствии России на ЧМ-2024.

Турнир проходил с 10 по 26 мая в Чехии.

Россия пропустила третий чемпионат мира подряд из-за отстранения со стороны ИИХФ.

«Думаю, сборная России могла бы рассчитывать на победу. Почему нет?

Сложно оценить уровень нашей команды, мы же не играем ни с кем. Но в пятерке точно были бы», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.