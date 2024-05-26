Кожевников о словах главы Федерации хоккея Швеции: «Шведы никогда не простят нам победы Петра Первого. Конченые негодяи»

Александр Кожевников вновь отреагировал на слова главы Федерации хоккея Швеции.

Ранее Андерс Ларссон так высказался об отстранении российской сборной: «Россия должна оставаться исключенной. У нас хорошая позиция в международном хоккее».

«Они же конченые негодяи. Шведы – завистливые люди, и они точно никогда не простят нам победы Петра Первого. Это всегда сидит в них, потому что их с детства воспитывают именно в таком ключе.

Я же играл в этой стране, и шведский тренер команды говорил мне об этом в глаза. Для них это в порядке вещей и вполне нормально.

Это мы добрые люди и не помним тех гадостей, которые нам кто-то делает», – сказал двукратный олимпийский чемпион.