Кожевников о словах главы Федерации хоккея Швеции: «Шведы никогда не простят нам победы Петра Первого. Конченые негодяи»
Александр Кожевников вновь отреагировал на слова главы Федерации хоккея Швеции.
Ранее Андерс Ларссон так высказался об отстранении российской сборной: «Россия должна оставаться исключенной. У нас хорошая позиция в международном хоккее».
«Они же конченые негодяи. Шведы – завистливые люди, и они точно никогда не простят нам победы Петра Первого. Это всегда сидит в них, потому что их с детства воспитывают именно в таком ключе.
Я же играл в этой стране, и шведский тренер команды говорил мне об этом в глаза. Для них это в порядке вещей и вполне нормально.
Это мы добрые люди и не помним тех гадостей, которые нам кто-то делает», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Скоро про зловредных с 1612 года поляках, а потом про татаро-монгольское иго.
Так что те, кто говорит, что никому это не сдалось, и что это бред — нет, это не бред. Кожевников конечно не закусывает частенько, но тут я просто хотел показать, что в этом есть правда, европейцы помнят на самом деле сами историю и какая-то часть таит злобу и обиду.