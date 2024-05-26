Кожевников о словах главы Федерации хоккея Швеции: «Шведы никогда не простят нам победы Петра Первого. Конченые негодяи»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Швеции по хоккею Федерация хоккея Швеции ЧМ по хоккею Александр Кожевников Политика Р-Спорт брань Хоккей

Александр Кожевников вновь отреагировал на слова главы Федерации хоккея Швеции.

Ранее Андерс Ларссон так высказался об отстранении российской сборной: «Россия должна оставаться исключенной. У нас хорошая позиция в международном хоккее».

«Они же конченые негодяи. Шведы – завистливые люди, и они точно никогда не простят нам победы Петра Первого. Это всегда сидит в них, потому что их с детства воспитывают именно в таком ключе.

Я же играл в этой стране, и шведский тренер команды говорил мне об этом в глаза. Для них это в порядке вещей и вполне нормально.

Это мы добрые люди и не помним тех гадостей, которые нам кто-то делает», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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23 комментария
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А как же Александр Невский? Думай что говоришь, Кожа.
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печенеги! вперед!
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То есть поехать в Швецию за деньги было не западло? Готов был слушать эту херню от тренера. Главное чтобы бабки платили. Ты сам то кто после этого? Патриот что ли?
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Кто нам ещё что не простит? Турки Измаил, французы Бородино,немцы Сталинград … Злобу таят только ущербные, Александр. Выпей и забудь Не нужны мы им, у них всё хорошо
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+8
Ответ Ми Ша
Кто нам ещё что не простит? Турки Измаил, французы Бородино,немцы Сталинград … Злобу таят только ущербные, Александр. Выпей и забудь Не нужны мы им, у них всё хорошо
За что французам Бородино не прощать? Они считают победой это сражение, да и по факту после него отступили не французы.
+7
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Кожевников читает историю России наоборот - от более новой к истокам.
Скоро про зловредных с 1612 года поляках, а потом про татаро-монгольское иго.
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Я так понял, выходные удались. закусывают только слабаки
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Если бы не было таких клоунов как Кожевников - их надо было бы придумать !
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«Военный, тебя в спешке делали, вся твоя жизнь - реклама безопасного секса.»(с ДМБ)
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Жертва мединского и Финляндии. .
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надеюсь, что наших экспертов не печатают больше нигде. стыдно становится
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Судя по высказываниям кожевы, он еще не простил Финляндии маннергейм
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Кожевников читает историю России наоборот - от более новой к истокам. Скоро про зловредных с 1612 года поляках, а потом про татаро-монгольское иго.
А дальше про печенегов с половцами.
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Совсем спятил на фоне возлияний.
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Ответ leon01
Интересно что он пьёт, закусывает ли?
Антиобледенитель наверное
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Со Святослав Вернидубовичем собутыльничает
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Ничего не говори,лигу ставок зацени...
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Интересно что он пьёт, закусывает ли?
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Чем отличается подход профессионала, от подхода патриота. Когда Хиддинка перед матчем со Швецией на Евро-2008 спросили, что он думает про Полтаву, он ответил, что краем уха что-то слышал, что была какая-то стычка, но к завтрашней игре это не имеет ровным счётом никакого отношения. Итог - профессионал обеспечивает результат, патриот только шумовую нагрузку на наши уши и свою глотку
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Когда невтерпёж наехать, но рального повода нет, дави либо на "боятся", либо на "завидуют"...
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Живу в Финляндии. Играю иногда с любителями там, так вот когда началась сво, один финн начал меня спрашивать что я об этом думаю и тд и тп. А дальше он зачем-то начал мне говорить, что его дед воевал против России, что он это знает и помнит. Я просто сказал ему окей, без какой-либо дальнейшей реакции. А после той тренировки, это чудо (которого я видел пару раз до этого) нашло меня на фейсбуке и снова писал мне про сво и про деда 🤷‍♂️

Так что те, кто говорит, что никому это не сдалось, и что это бред — нет, это не бред. Кожевников конечно не закусывает частенько, но тут я просто хотел показать, что в этом есть правда, европейцы помнят на самом деле сами историю и какая-то часть таит злобу и обиду.
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